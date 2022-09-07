Politico узнала о просьбе Венгрии к ЕС снять санкции с Усманова и Авена

Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой исключить трех российских граждан из санкционного списка ЕС, пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов и чиновников стран Евросоюза. По словам двух дипломатических источников, речь идет о предпринимателях Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

Газета пишет, что просьба привела в ярость представителей стран ЕС.

6 сентября официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил в Twitter, что санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются. При этом, по его словам, «вновь и вновь высказываются опасения о том, что включение в него определенных людей или юрлиц недостаточно обосновано».

«Однако решение будет приниматься коллегиально, а санкционные списки, скорее всего, будут расширены», — добавил Ковач.

Politico также напомнила, что до 15 сентября ЕС должен продлить действие своих санкционных списков, иначе оно истечет. «Внутри блока это продление рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины, [введенными] с 2014 года», — говорится в статье.

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