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Война санкций ,  
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Венгрия отложила просьбу отменить санкции против трех россиян

Как писало издание Politico, Будапешт ранее настаивал на исключении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Однако в ЕС убедили Венгрию отложить свое требование
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Венгрия временно отказалась от своего требования об отмене санкций, введенных ЕС против трех российских бизнесменов, пишет издание Politico.

6 сентября издание со ссылкой на четырех дипломатов и чиновников ЕС писало, что Брюссель должен продлить срок ограничений против россиян, иначе он истечет. Последний срок — 15 сентября. Внутри Евросоюза это продление рассматривалось как техническая формальность, но Будапешт решил настоять на исключении из санкционного списка трех россиян. По словам двух дипломатов, речь идет о российских бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

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Фото:Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

По данным Politico, Чехия, председательствующая в Совете ЕС, договорилась с Венгрией, которая согласилась отложить обсуждение трех имен до следующего раза.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов попал под санкции ЕС в конце февраля. Бизнесмен оспорил это решение Брюсселя. Усманов попросил суд приостановить действие ограничений до принятия окончательного решения по апелляции. Усманов также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Японии.

Авен оказался в санкционном списке ЕС одновременно с Усмановым. После этого он вышел из состава совета директоров Альфа-банка, где занимал пост председателя.

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Глава совета директоров ММК Виктор Рашников находится под европейскими санкциями с марта. И Авен, и Рашников также оспорили свое попадание в санкционный список.

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Теги
Елена Чернышова
Венгрия санкции против России ЕС Алишер Усманов Петр Авен
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