Орбан заявил, что Брюссель не хозяин для Венгрии

По словам премьера, Венгрия — независимая суверенная страна и если ее не устраивают решения ЕС, то говорит об этом

Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна сама себе хозяин.

«Брюссель нам не хозяин. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они нас не устраивают, мы так и скажем», — написал Орбан в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Власти Венгрии неоднократно критиковали санкционную политику ЕС в отношении России. В частности, Орбан заявлял, что Евросоюз своими санкциями «выстрелил себе в легкие и задыхается». По его словам, стратегия Запада, основанная на убеждении, что в защиту Украины выступят все страны и та одержит победу благодаря поставкам западных вооружений, санкции ослабят Россию, а Европа избежит экономических последствий, не сработала и должна быть пересмотрена. «Если все четыре колеса автомобиля спущены, то их надо менять», — отмечал премьер.

Будапешту удалось достигнуть компромисса в переговорах о введении эмбарго на российскую нефть. ЕС в итоге запретил только поставки сырья по морю, а Венгрия и ряд других стран получили отсрочку.

Венгерские власти возражают и против отказа от российского газа. По мнению премьера страны, это разрушит европейскую экономику. Упор нужно делать на мирное разрешение конфликта, а не на ужесточение ограничений в отношении Москвы, которые не работают, убежден Орбан.