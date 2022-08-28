Глава МИД заявил о нежелании Венгрии говорить о каких-либо санкциях

Глава МИД Сийярто: Венгрия не желает говорить о каких-либо санкциях против России

Венгрия не желает вести разговор о каких-либо санкциях против России, затрагивающих поставки нефти и газа, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит портал Telex.hu.

Он отметил, что страна постоянно сталкивается с «политическим шантажом», отстаивая национальные интересы. «Либеральный мейнстрим хочет поддерживать видимость своей правоты, поэтому оказывает давление на тех, кто говорит правду», — заявил глава венгерского МИДа.

Он назвал энергетический вопрос «самым большим разоблачением либерального мейнстрима». По его словам, «пока нет возможности перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке», Европа не сможет освободиться от российской энергетической зависимости в скором времени, убежден министр.

«Нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии», — подчеркнул Сийярто.

Он уверен, что у Венгрии «все хорошо», потому что она «давно называет проблемы своими именами» и давно говорит «честно и ясно». Правительство четко обозначило национальные интересы и не боится им следовать, отметил глава венгерского МИДа.

Венгрия сможет справиться и с вызовами в будущем, потому что она «чемпион мира по управлению экономическими кризисами», у нее есть «национально ориентированная внешняя политика, а не диктуемая центрами силы», а также «политическая стабильность и, как следствие, мужество».

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