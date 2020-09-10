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Протесты в Белоруссии ,  
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Более трети россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

Более трети граждан России (39%) из тех, кто интересуются событиями в Белоруссии, одобряют действия главы государства Александра Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, — россияне в возрасте старше 60 лет.

Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) — гражданин в возрасте от 18 до 30 лет.

Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.

В исследовании говорится, что о белорусских протестах знают 87% респондентов. Из них 30% хорошо осведомлены по этой теме, 57% опрошенных знаю о ситуации в соседней стране в общих чертах, еще 13% — впервые услышали об этом.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
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