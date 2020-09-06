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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

В Минске на акцию протеста «Марш единства» собралось около 100 тыс. человек. Об этом сообщает Tut.by.

Другие СМИ называют похожие цифры, отмечая, что количество протестующих приблизилось к показателям прошлой недели. О 100 тыс. протестующих также сообщают «Наша Нива», «Интерфакс» и «МБХ Медиа». В свою очередь, счетчик «Голоса» (платформы для альтернативного подсчета голосов на выборах в Белоруссии, 6 сентября она считала участников шествия) преодолел отметку 136 тыс. протестующих — это люди, отметившиеся в чат-боте @golosby_bot в Viber или WhatsApp.

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«Марш» проходит в Минске и других городах Белоруссии. Выйти на акцию призывали Telegram-каналы и соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

В Минске протестующие прошли шествием по центру города — по улице Немиге, улице Ленина, проспекту Независимости и проспекту Победителей. МВД сообщало о перекрытии проспектов города. Протестующие вышли к Дворцу независимости. СМИ сообщают о задержаниях.

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