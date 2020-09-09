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Протесты в Белоруссии ,  
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Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж

В Белоруссии спустя месяц после президентских выборов продолжаются многочисленные протесты. Митингующие не согласны с результатами голосования и требуют отставки президента Александра Лукашенко. РБК собрал самые яркие кадры прошедшего месяца
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Протесты начались в ночь после выборов президента 9 августа. Тогда же силовики, применяя спецсредства, начали разгон активистов. Прошли первые задержания, которые вскоре стали массовыми
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. Как сообщало МВД, «один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», оно взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался. Появившиеся видеозаписи не подтверждали эту версию. На одной из них видно, как мужчина идет в сторону силовиков, а затем поднимает руки. Отец убитого сообщил, что, по его информации, Тарайковский умер от огнестрельного ранения. 16 августа глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, но подчеркнул, что огнестрельное оружие силовики не применяли.

На фото: силовик рядом с раненым Евгением Заичкиным. СМИ сообщили о его смерти, однако позднее эта информация была опровергнута

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
11 августа начались забастовки на предприятиях, каждый вечер в Минске и других городах продолжались демонстрации
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

После многочисленных задержаний и помещения задержанных в изоляторы, откуда поступала информация о жестоком обращении, по всей стране начали проходить акции солидарности с протестующими, а также выступления против насилия со стороны силовиков

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

14 августа прошла одна из крупнейших забастовок на предприятиях — на Минском тракторном заводе несколько цехов прекратили работу, присоединившись к забастовке. На встречу с рабочими приехал премьер-министр Роман Головченко. Встреча проходила без журналистов. А когда она закончилась, работники завода прошли колонной в центр Минска к площади Независимости

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
14 августа прошел и первый с начала протестов мирный митинг в центре Минска. Военные опустили щиты, многие девушки обнимали их, дарили цветы и воздушные шары
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
15 августа прошли похороны Александра Тарайковского. Митинги в его память состоялись во многих городах Белоруссии
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

16 августа на площади Независимости прошел провластный митинг, где выступил Александр Лукашенко. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку словами: «Я стою перед вами на коленях. Впервые в жизни. Вы это заслужили». По данным МВД, на акции собрались 65 тыс. участников. Как сообщали белорусские СМИ, демонстрантов привезли на автобусах

Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

23 августа прошел один из крупнейших маршей, в котором приняли участие около 100 тыс. человек

Фото: State TV and Radio Company of Belarus via AP
Фото: State TV and Radio Company of Belarus via AP

23 августа во время очередного протестного шествия Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете. Он был одет в бронежилет и держал в руках автомат. В ответ на обвинения со стороны оппозиции, что президент готов стрелять в своих сограждан, Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа

Фото: AP
Фото: AP

30 августа — день рождения Лукашенко. В этот день в Минске и других городах прошел очередной многотысячный митинг. По данным МВД, были задержаны 140 человек

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС
1 сентября прошли акции белорусских студентов, закончившиеся очередными задержаниями. По данным МВД, были задержаны 128 человек
Фото: Виктор Драчев / «Коммерсантъ»
Фото: Виктор Драчев / «Коммерсантъ»

Лукашенко заявил, что фальсифицировать выборы с результатом более 80% голосов невозможно. Поэтому он не согласен на проведение повторного голосования. А протесты, по мнению белорусского руководства, вдохновляются из-за границы. Как заявил глава Минобороны Виктор Хренин, сменить власть в стране пытаются «деструктивные силы», которыми руководят Литва, Польша, Чехия и Украина

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Акции и протесты, в том числе женские марши, проходят по всей стране ежедневно. Наиболее многочисленные — по воскресеньям

Теги: мультимедиа, Белоруссия, Александр Лукашенко
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