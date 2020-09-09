Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. Как сообщало МВД, «один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», оно взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался. Появившиеся видеозаписи не подтверждали эту версию. На одной из них видно, как мужчина идет в сторону силовиков, а затем поднимает руки. Отец убитого сообщил, что, по его информации, Тарайковский умер от огнестрельного ранения. 16 августа глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, но подчеркнул, что огнестрельное оружие силовики не применяли.
На фото: силовик рядом с раненым Евгением Заичкиным. СМИ сообщили о его смерти, однако позднее эта информация была опровергнута
После многочисленных задержаний и помещения задержанных в изоляторы, откуда поступала информация о жестоком обращении, по всей стране начали проходить акции солидарности с протестующими, а также выступления против насилия со стороны силовиков
14 августа прошла одна из крупнейших забастовок на предприятиях — на Минском тракторном заводе несколько цехов прекратили работу, присоединившись к забастовке. На встречу с рабочими приехал премьер-министр Роман Головченко. Встреча проходила без журналистов. А когда она закончилась, работники завода прошли колонной в центр Минска к площади Независимости
16 августа на площади Независимости прошел провластный митинг, где выступил Александр Лукашенко. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку словами: «Я стою перед вами на коленях. Впервые в жизни. Вы это заслужили». По данным МВД, на акции собрались 65 тыс. участников. Как сообщали белорусские СМИ, демонстрантов привезли на автобусах
23 августа прошел один из крупнейших маршей, в котором приняли участие около 100 тыс. человек
23 августа во время очередного протестного шествия Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете. Он был одет в бронежилет и держал в руках автомат. В ответ на обвинения со стороны оппозиции, что президент готов стрелять в своих сограждан, Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа
30 августа — день рождения Лукашенко. В этот день в Минске и других городах прошел очередной многотысячный митинг. По данным МВД, были задержаны 140 человек
Лукашенко заявил, что фальсифицировать выборы с результатом более 80% голосов невозможно. Поэтому он не согласен на проведение повторного голосования. А протесты, по мнению белорусского руководства, вдохновляются из-за границы. Как заявил глава Минобороны Виктор Хренин, сменить власть в стране пытаются «деструктивные силы», которыми руководят Литва, Польша, Чехия и Украина
Акции и протесты, в том числе женские марши, проходят по всей стране ежедневно. Наиболее многочисленные — по воскресеньям