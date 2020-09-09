Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж

10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. Как сообщало МВД, «один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», оно взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался. Появившиеся видеозаписи не подтверждали эту версию. На одной из них видно, как мужчина идет в сторону силовиков, а затем поднимает руки. Отец убитого сообщил, что, по его информации, Тарайковский умер от огнестрельного ранения. 16 августа глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, но подчеркнул, что огнестрельное оружие силовики не применяли.

На фото: силовик рядом с раненым Евгением Заичкиным. СМИ сообщили о его смерти, однако позднее эта информация была опровергнута