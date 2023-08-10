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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил, что от Клещеевки «практически ничего не осталось»

Врио главы ДНР Пушилин: от Клещеевки из-за боев «практически ничего не осталось»
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Клещеевка недалеко от Бахмута «перерыто» от ударов российских и украинских снарядов, заявил Пушилин. Российская сторона заявляет, что контролирует населенный пункт с января
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

От села Клещеевка к юго-западу от Бахмута (Артемовска) в результате боевых действий «практически ничего не осталось», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, в населенном пункте «все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника» (цитата по ТАСС).

Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины при поддержке бронетехники зашли в поселок Урожайное, который также находится под контролем России, и «в какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части» населенного пункта. Российские войска нанесли по ВСУ артиллерийские удары и задействовали авиацию, и тем пришлось отступить. Со слов Пушилина, «противник понес потери, техника там же осталась стоять».

8 августа об отражении атак ВСУ на Урожайное отчитался начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Тяжелые бои у Клещеевки и других населенных пунктов возле Артемовска, о контроле над которым Россия отчиталась в мае, шли зимой. 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Клещеевку взяли «исключительно» подразделения его группы (ЧВК с середины лета перестала участвовать в военных действиях на Украине, это произошло на фоне попытки мятежа Пригожина). На следующий день штаб территориальной обороны ДНР и Минобороны России подтвердили, что село находится под контролем российской стороны.

В середине июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контроль над Клещеевкой удерживает спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России. Пушилин в начале августа говорил, что село постоянно обстреливают.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Денис Пушилин ДНР ВСУ Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут)
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