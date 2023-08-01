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Пушилин рассказал о боях под Майорском и Клещеевкой

Пушилин: ВСУ пытаются наступать в районе Майорска, ВС России контролируют Клещеевку
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ пытаются наступать в районе пригорода Артемовска Майорске, но российские войска отражают атаки, существенных изменений позиций нет, заявил врио главы ДНР Пушилин
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украинские войска пытаются наступать в районе Майорска в ДНР, но существенных изменений позиций нет, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Одна из горячих точек — это Майорск, где противник пытается атаковать. Наши подразделения отражают атаки, существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг», — сказал он.

Кроме того, врио главы ДНР рассказал, что Клещеевка в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут) остается под контролем российских сил, но подвергается постоянным обстрелам.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Расстояние между Майорском и Клещеевкой составляет около 15 км.

Еще одной горячей точкой Пушилин назвал Старомайорское. «Населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно. <...> Если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются», — рассказал врио главы ДНР, отметив, что ВСУ «не считаются с потерями живой силы».

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Российские власти сообщили о контроле над поселком Майорск в прошлом ноябре, а над Клещеевкой — в минувшем июле. Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР, на границе с Запорожской областью, в районе так называемого Времевского выступа — небольшой территории под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР. О боях там Минобороны и местные власти сообщают с начала июня.

28 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную. Он заявил, что российские подразделения контролируют времевское направление, однако ВСУ пытаются удержаться в северо-западной части села Старомайорское, несмотря на значительные потери.

30 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская армия контратаковала украинские позиции на Времевском выступе и выбила ВСУ из села Старомайорское. По его словам, последнее фактически перешло в серую зону. «Сейчас идут бои не столько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул Рогов.

О том, что российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском, также сообщал начальник пресс-центра группировки «Восток» Минобороны России Олег Чехов. По его словам, несколько украинских военных взяты в плен.

31 июля Пушилин заявил, что российские силы вытеснили ВСУ из Старомайорского. По его словам, ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Денис Пушилин наступление ДНР Артёмовск (Бахмут)
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