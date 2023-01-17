Пригожин заявил о тяжелых боях за Клещеевку

Евгений Пригожин: село Клещеевка еще не взято под контроль, за него идут бои

Основатель ЧВК Вагнера предложил «не бежать впереди паровоза» и не спешить с заявлениями о занятии этого населенного пункта

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг появившиеся ранее сообщения о занятии села Клещеевка к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Его комментарий появился в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи… Значительная часть Клещеевки под противником. Когда подразделения ЧВК Вагнера ее освободят, я вам об этом дополнительно сообщу», — говорится в сообщении.

Пригожин также попросил не «бежать впереди паровоза», потому что это «очень сильно вредит парням, которые погибают».

О занятии Клещеевки накануне сообщил телеграм-канал проекта WarGonzo. Позже, однако, его автор уточнил, что подтверждения взятия поселка нет, за него идут сложные позиционные бои.

Министерство обороны России в своих сводках о боях в районе Клещеевки не сообщало.

Клещеевка — поселок к юго-западу от Артемовска (переименован украинскими властями в Бахмут). Российским частям удалось выйти к нему в декабре после занятия Курдюмовки. В Клещеевке находится железнодорожная станция на линии Горловка — Артемовск. К северо-западу автодорога, связывающая Артемовск с крупным городом Константиновка.