Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на Урожайное в ДНР

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Российские войска отразили атаки украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «РИА Новости».

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — сказал он.

Также Чехов рассказал об уничтожении склада боеприпасов севернее Владимировки и пункта временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Военные объекты были уничтожены при помощи артиллерийского удара. Гаубичная артиллерия также уничтожила минометный расчет ВСУ севернее Никольского.

Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, местам скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Приютного.

Накануне Минобороны отчиталось об отражении 12 атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). В атаке украинских сил принимали участие солдаты 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад. ВСУ понесли потери в живой силе и технике, в частности, российские войска уничтожили БТР британского производства «Спартан» и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».