В ДНР сообщили о взятии села Клещеевка около Артемовска

Клещеевка расположена к юго-западу от Бахмута, на который с юга и востока наступают российские войска. Днем ранее о взятии села сообщил Пригожин, указав, что ВСУ «работают четко, слаженно» и ведут ожесточенные бои близ Клещеевки

Фото: Google Maps

Село Клещеевка в ДНР полностью перешло под контроль российских войск, сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Клещеевка расположена к юго-западу от Бахмута (Артемовска), за этот город продолжаются бои. На опубликованной штабом карте стрелкой показано планируемое направление наступления российских войск на Бахмут.

Накануне о взятии села объявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова передала пресс-служба компании «Конкорд». Он подчеркнул, что населенный пункт взяли «исключительно» подразделения этой ЧВК.

«Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бегут от Артемовска, это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — добавил тогда Пригожин.

В январе российские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов близ Артемовска: села Подгорное (11 января) и город Соледар (13 января), объявляло Минобороны. Оба находятся к северу от Артемовска.

Пригожин говорил, что в штурме Соледара «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». Министерство обороны сначала не упомянуло о действиях ЧВК в процессе взятия Соледара, а затем уточнило, что эту задачу выполнила «разнородная группировка российских войск (сил)» и бойцы ЧВК ответственны за «непосредственный штурм городских кварталов Соледара»



