Глава Чечни Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли в плен пятерых военных ВСУ в Клещеевке

Кадыров заявил о контроле российской армии над Клещеевкой

Спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России удерживают под контролем село Клещеевка в ДНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

К своему посту он прикрепил видео, на котором помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов показывает взятых в этом населенном пункте в плен пятерых украинских военных.

«Как признаются сами военнопленные, Клещеевка контролируется российскими войсками вопреки распространяемым ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) слухам и домыслам», — написал Кадыров.

Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Впервые о контроле над селом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 19 января. Он подчеркивал, что населенный пункт взяли «исключительно» подразделения его военной компании. На следующий день штаб территориальной обороны ДНР и Минобороны России подтвердили взятие Клещеевки.

5 июля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что населенный пункт остается под контролем российских военных, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ее атаковать. На следующий день полный контроль над Клеещевкой российскими силами подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.