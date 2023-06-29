Картаполов объяснил действия Пригожина отстранением ЧВК от спецоперации

По словам депутата, ЧВК «Вагнер» пригрозили лишить финансирования из-за отказа заключать контракты с Министерством обороны

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предупреждали об отстранении от военной операции на Украине, если бойцы этой организации не подпишут контракты с министерством обороны. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«А это значит, что ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет. А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье», — продолжил Картаполов.

Он отметил, что результатом ситуации стала «госизмена и обман своих боевых товарищей».

10 июня Минобороны сообщило о распоряжении Сергея Шойгу, в соответствии с которым все участники добровольческих отряды должны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством. Уже на следующий день Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» делать этого не будет. Он объяснил это тем, что приказы Шойгу его бойцов не касаются, а ЧВК и так согласовывала свои действия с российским командованием.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. Пригожин также пообещал ответные действия. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы.



Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена в ударе по лагерю вагнеровцев и назвало их провокацией. Путин назвал действия Пригожина предательством, а ФСБ завела уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.



Вечером того же дня в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.

27 июня Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам президента, только с мая 2022 по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты бойцам этого подразделения было выделено более 86 млрд. Помимо этого принадлежавшая Пригожину компания «Конкорд» зарабатывала на поставке продуктов питания военнослужащим российской армии.

За день до этого Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть три варианта: подписать контракт с Минобороны и продолжить службы в российской армии, вернуться к родным и близким или отправиться в Белоруссию вслед за Пригожиным.