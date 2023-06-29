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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Картаполов объяснил действия Пригожина отстранением ЧВК от спецоперации

Депутат Картаполов: Пригожина предупредили об отстранении от спецоперации до мятежа
По словам депутата, ЧВК «Вагнер» пригрозили лишить финансирования из-за отказа заключать контракты с Министерством обороны
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предупреждали об отстранении от военной операции на Украине, если бойцы этой организации не подпишут контракты с министерством обороны. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«А это значит, что ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет. А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье», — продолжил Картаполов.

Он отметил, что результатом ситуации стала «госизмена и обман своих боевых товарищей».

10 июня Минобороны сообщило о распоряжении Сергея Шойгу, в соответствии с которым все участники добровольческих отряды должны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством. Уже на следующий день Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» делать этого не будет. Он объяснил это тем, что приказы Шойгу его бойцов не касаются, а ЧВК и так согласовывала свои действия с российским командованием.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. Пригожин также пообещал ответные действия. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы.

Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена в ударе по лагерю вагнеровцев и назвало их провокацией. Путин назвал действия Пригожина предательством, а ФСБ завела уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.

Вечером того же дня в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию. 

27 июня Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам президента, только с мая 2022 по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты бойцам этого подразделения было выделено более 86 млрд. Помимо этого принадлежавшая Пригожину компания «Конкорд» зарабатывала на поставке продуктов питания военнослужащим российской армии.

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За день до этого Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть три варианта: подписать контракт с Минобороны и продолжить службы в российской армии, вернуться к родным и близким или отправиться в Белоруссию вслед за Пригожиным.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Евгений Пригожин Андрей Картаполов ЧВК Вагнер
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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