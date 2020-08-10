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Правозащитники сообщили о погибшем и раненых при столкновениях в Минске

По данным правозащитников, умер мужчина, которого в ходе беспорядков сбил автозак. МВД Белоруссии информацию о погибшем опровергает
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В результате ночных столкновений в Минске погиб по меньшей мере один человек, несколько десятков ранены. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

«Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — подтвердил эту информацию ТАСС представитель центра Валентин Стефанович.

В ходе протестов 9 августа погибших нет, сообщили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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Ранее стало известно, что среди пострадавших есть по меньшей мере трое российских журналистов: бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Их, а также военкора и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова задержали в Минске. Журналисты Daily Storm связались с редакцией из автозака и сообщили, что силовики избили их дубинками. Они не получили серьезных травм, однако Максим Солопов серьезно пострадал. По словам журналистов, их отправили в Московское РУВД Минска. В посольстве России в Минске сообщили РБК, что эта информация проверяется.

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
Политика
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Согласно предварительным итогам голосования 9 августа, которые на пресс-конференции огласила ЦИК страны, Лукашенко набрал 80,23% голосов, основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9% при явке в 84,23% избирателей. В ЦИК заявили, что эти результаты вряд ли сильно поменяются. В штабе Тихановской заявили, что не признают озвученные ЦИК данные. По утверждению представителя Тихановской, она набрала на различных участках от 70 до 80% голосов. 

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После закрытия избирательных участков в стране в крупных городах Белоруссии начались массовые акции протеста. В Минске столкновения прошли в центре города, силовики пытались вытеснить протестующих с улиц с помощью дубинок, щитов, светошумовых гранат и водометов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Минск, протесты
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