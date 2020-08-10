Правозащитники сообщили о погибшем и раненых при столкновениях в Минске

По данным правозащитников, умер мужчина, которого в ходе беспорядков сбил автозак. МВД Белоруссии информацию о погибшем опровергает

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В результате ночных столкновений в Минске погиб по меньшей мере один человек, несколько десятков ранены. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

«Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — подтвердил эту информацию ТАСС представитель центра Валентин Стефанович.

В ходе протестов 9 августа погибших нет, сообщили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

Ранее стало известно, что среди пострадавших есть по меньшей мере трое российских журналистов: бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Их, а также военкора и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова задержали в Минске. Журналисты Daily Storm связались с редакцией из автозака и сообщили, что силовики избили их дубинками. Они не получили серьезных травм, однако Максим Солопов серьезно пострадал. По словам журналистов, их отправили в Московское РУВД Минска. В посольстве России в Минске сообщили РБК, что эта информация проверяется.