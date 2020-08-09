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Выборы в Белоруссии ,  
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Экзитпол показал почти 80% голосов за Тихановскую на участках за рубежом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На зарубежных избирательных участках Светлана Тихановская набрала 79,69% голосов, сообщает белорусское отделение «Радио свобода» со ссылкой на экзитпол.

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 6,25%. Почти 11% избирателей отказались отвечать, за кого отдали свой голос, 1,96% проголосовали против всех. Между остальными кандидатами распределились 0,5% голосов.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Данные собраны на 19 избирательных участках. Всего в опросе участвовали 6572 человека.

Ранее стало известно, что по результатам экзитполов на избирательных участках в Белоруссии Лукашенко набрал 79,7% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 6,8%.
 

Теги: выборы, Белоруссия, экзитпол
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