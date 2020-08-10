ЦИК увеличила результат главной соперницы Лукашенко

Официальный результат Лукашенко слегка снизился, но остался выше 80%

Брифинг руководства Центризбиркома Белоруссии по итогам президентских выборов (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Результат Светланы Тихановской, главного соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, по официальным данным, увеличился, сообщает издание Tut.by (на момент подготовки этого материала сайт ЦИК Белоруссии был недоступен).

По последним данным белорусской ЦИК, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей. По обнародованной утром предварительной информации, у нее было 9,9% голосов.

Результат Лукашенко немного снизился — с 80,23 до 80,08%.

Еще трое кандидатов, по данным ЦИК, не смогли приблизиться к двухпроцентному результату: