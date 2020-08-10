ЦИК увеличила результат главной соперницы Лукашенко
Результат Светланы Тихановской, главного соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, по официальным данным, увеличился, сообщает издание Tut.by (на момент подготовки этого материала сайт ЦИК Белоруссии был недоступен).
По последним данным белорусской ЦИК, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей. По обнародованной утром предварительной информации, у нее было 9,9% голосов.
Результат Лукашенко немного снизился — с 80,23 до 80,08%.
Еще трое кандидатов, по данным ЦИК, не смогли приблизиться к двухпроцентному результату:
- Анна Канопацкая — 1,68%;
- Андрей Дмитриев — 1,21%;
- Сергей Черечень — 1,15%.