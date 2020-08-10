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ЦИК увеличила результат главной соперницы Лукашенко

Официальный результат Лукашенко слегка снизился, но остался выше 80%
Брифинг руководства Центризбиркома Белоруссии по итогам президентских выборов
Брифинг руководства Центризбиркома Белоруссии по итогам президентских выборов (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Результат Светланы Тихановской, главного соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, по официальным данным, увеличился, сообщает издание Tut.by (на момент подготовки этого материала сайт ЦИК Белоруссии был недоступен).

По последним данным белорусской ЦИК, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей. По обнародованной утром предварительной информации, у нее было 9,9% голосов.

Результат Лукашенко немного снизился — с 80,23 до 80,08%.

Еще трое кандидатов, по данным ЦИК, не смогли приблизиться к двухпроцентному результату:

  • Анна Канопацкая — 1,68%;
  • Андрей Дмитриев — 1,21%;
  • Сергей Черечень — 1,15%.

Против всех проголосовали 4,6% белорусских избирателей.

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

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Тихановская не признала официальных итогов выборов. После публикации первых результатов она заявила, что считает себя победительницей на выборах, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов.

«Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами», — заявила Тихановская. Она добавила, что нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», хотя в ходе завершившегося накануне голосования «избиратели сделали свой выбор».

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии 9 августа и публикации официальных данных экзитполов, отдавших безоговорочную победу Лукашенко, на улицы городов страны вышли тысячи протестующих. Ночью в Минске и других городах начались столкновения демонстрантов с силами правопорядка, в столице спецподразделения активно применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко
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