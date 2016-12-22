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Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны
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Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны
Политика, 07:24
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Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны
Новые санкции США в отношении России можно будет считать объявлением экономической войны, считает Дмитрий Медведев. «И на эту войну необходимо будет реагировать», — предупредил премьер
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в случае введения новых антироссийских санкций со стороны США данный шаг можно будет расценивать как объявление экономической войны. Соответствующее заявление глава правительства сделал в пятницу, на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника в Камчатском крае.

Отвечая на вопрос одного из сотрудников о новых санкциях, премьер заметил, что не хотел бы комментировать разговоры о них. «Но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо: это объявление экономической войны», — сказал он (цитата по ТАСС).

«И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — добавил Медведев.

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За последнее время в Вашингтоне было озвучено сразу несколько антироссийских санкционных инициатив. 3 августа американские сенаторы внесли в конгресс законопроект «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), который сводит в одну базу уже действующие в отношении России санкции и предлагает новые меры.

Документ, в частности, подразумевает запрет на операции российским госбанкам в США, а также ограничение возможности покупки ОФЗ. Рубль на фоне этих сообщений опустился до двухлетнего минимума, инвесторы начали продавать бумаги госбанков и гособлигации.

Кроме того, 8 августа Госдеп сообщил о планах ввести санкции из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. В случае если российская сторона не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон приведет в действие дополнительный пакет мер: может понизить уровень дипломатических контактов, запретить авиакомпании ​ «Аэрофлот» летать в США, а также сократить до минимума взаимную торговлю и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

Российский МИД в ответ пообещал ввести зеркальные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает «категорически неприемлемой» увязку новых санкций США с отравлением в Великобритании Скрипалей.

Авторы: Мария Бондаренко, Наталья Демченко.
Теги: Дмитрий Медведев , санкции
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