Что означают новые санкции США. Главное

Российские рынки второй день подряд нервничают из-за новых американских санкций. Это чрезмерная реакция: новые санкции не так страшны

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Что произошло?

Российские рынки падают второй день подряд: в частности, доллар подскочил к рублю с начала вчерашнего дня на 3,9%, с 63,5 до 66 руб. Причина — мощная концентрация новых санкционных рисков.

8 августа участники рынка прочитали полный текст законопроекта нескольких сенаторов (как республиканцев, так и демократов), обещающего жесткие санкции против российского суверенного долга и госбанков, и испугались. За этим последовало объявление Госдепартамента США об уже принятом решении ввести против России санкции из-за применения в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Наконец, администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, позволяющий наложить санкции на иностранцев, вмешивающихся в американские выборы, сообщила вчера The Washington Post. Этот документ, отметило издание, рассматривается как более мягкая альтернатива «агрессивным» антироссийским инициативам, идущим из конгресса.

Курс доллара, на закрытии в среду составлявший 65,5 руб., вскоре после начала торгов 9 августа достиг 66,7 руб., что стало максимумом с июля 2016 года. Евро утром превысил 77,3 руб., что стало рекордом с апреля 2016 года. Впрочем, уже через 20 минут после начала торгов давление на российскую валюту стало снижаться. По состоянию на 16:38 мск доллар торгуется по 66,1 руб., а евро — по 76,6 руб.

На этом фоне снизились и ключевые российские индексы: РТС в четверг упал ниже 1100 пунктов (вечером в среду он составлял 1147 пунктов), на минимуме достигнув 1077 пунктов. Индекс Мосбиржи упал с 2293 до 2260 пунктов, но затем полностью отыграл падение.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов связал волатильность на рынках «как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках». Он заверил, что экономика в последние годы стала более устойчивой, а правительство и ЦБ «обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности».

Почему падение остановилось?

Динамика валютных курсов стабилизировалась, так как «первые эмоции улеглись, основной отток нерезидентов из ОФЗ завершился, а нефть марки Brent остановилась на стоимости чуть выше $72 за баррель», говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Давление на рубль «постепенно должно сходить», прогнозирует он: «Не исключено, что до конца недели курс доллара может скорректироваться вниз и составить 63–64,5 руб.».

Фото: Андрей Любимов / РБК

Стабилизация курса около 66 руб. неудивительна, так как новые санкции выглядят менее болезненно, чем законопроект сенаторов Менендеса и Грэма, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Торговый диапазон предстоящей недели нам видится на уровнях 64,25–67,50 руб. за доллар», — указала она в обзоре.

Рубль еще вчера «излишне отреагировал» на законопроект американских сенаторов, считает экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. Она подчеркивает, что сенатор Грэм, инициатор законопроекта об усилении антироссийских санкций, в 2017 году внес 13 законопроектов, из которых законом стал только один.

Что представляют собой новые санкции?

Госдепартамент 8 августа объявил, что администрация США пришла к выводу о причастности России к использованию отравляющего химического агента при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года. В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act) президент США обязан ввести санкции против страны, которая, по версии американского правительства, применила химическое оружие, запрещенное международными конвенциями.

Закон подразумевает два раунда таких санкций, и первый вступит в силу 22 августа. Дополнительный раунд санкций может быть принят через 90 дней, если Россия не выполнит определенные условия (ее правительство должно предоставить гарантии неприменения химического или биологического оружия в будущем, должно быть готово допустить международных инспекторов на свои объекты).

Россия стала только третьей страной, против которой применяются американские санкции по этому закону за 27 лет. Первой была Сирия в 2013 году, второй — Северная Корея в 2018 году (правительство США заключило, что КНДР причастна к убийству сводного брата северокорейского лидера в Малайзии в 2017 году с использованием нервнопаралитического вещества VX).

То, что администрация Трампа применила к России закон о борьбе с химоружием, имеет большое политическое значение, но экономические последствия этих санкций будут, скорее всего, чисто символическими. Обязательный набор санкций, который вступит в силу 22 августа, включает прекращение оказания России иностранной помощи со стороны Соединенных Штатов, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США.

Экспорт американских вооружений в Россию и так запрещен, и США не предоставляют России государственных кредитов (наоборот, Россия до последнего времени была кредитором американского правительства). Некоторые потери может понести двусторонняя торговля — поставки на «несколько сотен миллионов долларов» (в год) могут быть затронуты, сообщил представитель Госдепартамента на брифинге. Но правительство США уже предусмотрело несколько исключений, которые допускаются законом 1991 года, и поэтому ограничения будут куда более мягкими.

Какие исключения пообещал Госдеп?

Во-первых, США продолжат оказывать «иностранную помощь России и ее народу» (в том числе гуманитарную помощь, содействие в развитии человеческого капитала), указал представитель Госдепа. Во-вторых, санкции, запрещающие экспорт чувствительных товаров, не повлияют на космическое сотрудничество России и США. Кроме того, из-под новых санкций будут выведены товары и технологии, необходимые для безопасности коммерческой пассажирской авиации. Наконец, лицензии на экспорт из США чувствительной продукции по-прежнему будут выдаваться в индивидуальных случаях (case-by-case), если конечным пользователем является «чисто коммерческий потребитель» с целью исключительно гражданского применения.

Сейчас поставки в Россию американских товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (это большой список, включающий, например, аэропроизводные газовые турбины, электронные приборы и компоненты, интегральные микросхемы, измерительное и калибровочное оборудование, различные материалы и т.д.), возможны только при наличии экспортной лицензии Минторга США. Эти лицензии и так выдаются с трудом. Теперь, как рассказал представитель Госдепа на брифинге, в таких лицензиях будет автоматически отказано, если конечным получателем чувствительной продукции является организация, связанная с российским государством. По словам представителя Госдепа, потенциально такие потребители в России могут лишиться будущих поставок на «сотни миллионов долларов».

В 2016 году (последняя доступная статистика) Минторг США рассмотрел 502 заявки на экспорт/реэкспорт товаров в Россию на общую сумму $4,3 млрд, из которых одобрено было 208 заявок на сумму $2,7 млрд.

Какие санкции грозят России через 90 дней?

Дополнительные санкции против России могут быть введены спустя три месяца, если российское правительство не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия. Учитывая, что Россия не считает себя причастной к отравлению Скрипалей, сценарий, при котором Россия согласится дать США какие-то гарантии, выглядит невероятным.

Второй набор санкций — это шесть возможных мер, из которых президент США обязан выбрать хотя бы три. Из них две меры носят символический характер и не имеют для России практического значения (блокирование международной финансовой помощи и запрет для американских банков предоставлять кредиты российским властям), одна дипломатическая (понижение статуса двусторонних дипломатических отношений) и три остальные — с потенциально серьезными последствиями для экономики и бизнеса, но их можно и не применять (так как достаточно трех мер из шести). Это полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров), полный запрет на импорт в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (в случае с Россией это «Аэрофлот»). Но США не намерены запрещать полеты «Аэрофлота», уже заявили в Госдепартаменте.

Котировки «Аэрофлота» сначала сильно пострадали: утром в четверг они рухнули с 111,9 до 102,8 руб., а на минимуме (в 10:29 мск) их цена составляла 98,8 руб. (минус 12%). Затем котировки авиаперевозчика отыграли падение — в 17:11 мск одна акция «Аэрофлота» стоит лишь на 0,6% дешевле, чем накануне.

Санкции, назначенные по закону о химическом оружии, действуют как минимум год и могут быть отменены президентом США, если государство, против которого они введены, предоставит гарантии дальнейшего неприменения химоружия, допустит международных инспекторов, а также возместит ущерб, понесенный пострадавшими от применения химоружия.