Сенаторы США решили признать Россию спонсором терроризма

Стало известно содержание законопроекта о новых санкциях против России, внесенного в конгресс США. Там, в частности, говорится о необходимости отыскать активы Владимира Путина и признать Москву «спонсором терроризма»

Здание ​вашингтонского Капитолия, где заседает сенат США (Фото: Jason Reed / Reuters)

«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), который на прошлой неделе внесли в Сенат США сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предполагает свести в единую базу все существующие санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского». Он также предусматривает создание в Белом доме санкционного офиса, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами. С текстом законопроекта ознакомился «Коммерсантъ». Он также есть в распоряжении РБК.

Авторы инициативы начинают с обращения к президенту Дональду Трампу. Они говорят о необходимости поддержать все усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране». Сенаторы требуют публично призвать российские власти вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки насилия на востоке Украины, от поддержки сепаратистов в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада.

Помимо создания санкционного координационного офиса с Евросоюзом законопроект предлагает создать еще одну структуру — Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы. В его задачи будет входить борьба с попытками злокозненного влияния России в мире и в США. С 2020 года авторы законопроекта предлагают государствам, которые уязвимы для российского воздействия, открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн.

​Помимо санкций в 100-страничном документе сенаторов от Демократической и Республиканской партий также говорится о необходимости сделать более предсказуемой политику Вашингтона и уберечь ее от воплощения некоторых идей президента Трампа. Так, предлагается наложить запрет на финансирование мер, которые направлены на поддержку попыток какого-либо из представителей США вывести страну из НАТО. Аргументируется это тем, что Трамп не раз уже выступал с критикой НАТО.

Также Трампа, в случае принятия законопроекта, заставят более эффективно исполнять акт CAATSA. В частности, в рамках этого пакета санкций предлагается обновить так называемый кремлевский список, а также начать искать по всему миру активы и деньги российского президента Владимира Путина.

В экономической части законопроекта снова встает вопрос о противодействии России. Особо отмечено предложение наложить запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Также законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, но только с новыми выпусками. Мониторинг нарушения санкций предлагается распространить и на деятельность страховых компаний.

В рамках борьбы с киберпреступностью законодатели рекомендуют создать при Госдепартаменте офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики, руководить которым будет человек в ранге посла.

Еще одна глава документа, который внесен в Сенат, затрагивает тему нераспространения химического оружия. В ней законодатели предлагают оказывать давление на российские власти для того, чтобы они прекратили попытки вмешательства в действия ООН и Организации по запрещению химического оружия. Указывается, что «за производство и применение химоружия» Россию нужно наказывать и сдерживать. В этом контексте упоминается отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в начале марта нашли без сознания в критическом состоянии в британском городе Солсбери. По данным Лондона, в их крови нашли боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», который производился в России. Москва причастность к инциденту отрицала.

Накануне, 7 августа, в распоряжении РБК оказался обзор Barclays, в котором говорится о том, что главной угрозой новых санкций США против России является блокировка операций госбанков и запрет на операции с ними для американских институтов. Помимо перечисленных выше банков под запрет могут попасть Газпромбанк и Россельхозбанк. По данным аналитиков, основной удар от санкций против российского госдолга возьмут на себя рубль и облигации федерального займа. В это же время инвесторы в российские евробонды будут чувствовать себя комфортнее. Barclays заверили, что Россия способна будет уверенно обслуживать свой валютный долг.