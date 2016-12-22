Кремль назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что об ответных шагах России пока говорить рано. Он также назвал российскую финансовую систему устойчивой

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти России считают «категорически неприемлемой» увязку новых санкций США с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также подчеркнул, что официальных уведомлений от властей США по вопросу новых санкций в Москве не получали.

«Самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери», — сказал он. Песков добавил, что о контрмерах «пока говорить … было бы неверно».

«Об этом не могло идти и речи, чтобы Россия имела отношение к фактам использования химического оружия. Более того, мы не можем однозначно говорить, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией и не имеем ответа на наше предложение британской стороне о совместном расследовании этого инцидента», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, российская финансовая система «достаточно устойчивая», власти страны держат ее в «надлежащем состоянии» на фоне «непрекращающейся непредсказуемости партнеров».

Москва сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, подчеркнул Песков.

В среду, 8 августа, власти США приняли решение ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. По версии Лондона и Вашингтона, к этому были причастны российские власти. Первые ограничения, которые вводят власти США, подразумевают запрет на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения, передавал телеканал NBC. Дальнейшие ограничения будут введены, если в течение трех месяцев Москва не представит гарантии неприменения химического или биологического оружия. И эти санкции могут заключаться в снижении уровня дипотношений, сокращении объема внешней торговли и запрете «Аэрофлоту» летать в США.

На фоне этих новостей на торгах утром 9 августа российский рубль подешевел к доллару и евро. Курс этих валют временно подскочил выше отметок в 66 руб. и 77 руб. соответственно. Потом российская валюта отыграла часть падения. Акции «Аэрофлота» после открытия ​торгов упали более чем на 10%, но позднее отыграли более половины падения.