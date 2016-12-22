МИД пообещал зеркальный ответ на новые санкции США

В случае если США введут в отношении России санкции из-за «дела Скрипаля», Москва зеркально ответит Вашингтону. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.

«Речь идет исключительно об ответных мерах. Поэтому каковы будут санкционные меры в отношении российской стороны, таковы будут и ответные меры», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что в Москве всегда отвечают на санкции «адекватно и зеркально».

Видео: РБК

При этом Захарова подчеркнула, что все решения по этому вопросу будут приняты только после того, как Вашингтон официально введет санкции.

Накануне, 8 августа, в Госдепе США заявили о планах введения санкций против России из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей атаковали нервно-паралитическим веществом «Новичок», а ответственность за инцидент лежит на России. С этой позицией согласились и в Вашингтоне, Москва обвинения отвергает.

Санкции будут вводить поэтапно: на первом этапе будет наложен запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Россия за три месяца не предоставит гарантий неприменения химического или биологического оружия, санкции коснутся, в частности, сокращения внешней торговли.

В российском МИДе эти требования назвали неприемлемыми и обвинили США в осознанном обострении двухсторонних отношений, которые «и так сведены их усилиями практически к нулю».