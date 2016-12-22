США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»

Госдеп США решил, что Россия ответственна за отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. В связи с этим Вашингтон с 22 августа вводит новые санкции против России

Криминалисты возле места, где были найдены Сергей и Юлия Скрипаль. 8 марта 2018 года (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщает Reuters. В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Ограничения, которые США обещают ввести в ближайший месяц, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли, сообщает NBC. При этом, однако, в Государственном департаменте, подчеркнули, что речь не идет о технике для гражданской авиации.

В Госдепе подчеркнули, что если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй раунд санкций.

В этом случае речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрета авиакомпании «Аэрофлот» летать в США, а также сокращении до минимума взаимной торговли.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в МИД России.

В «Аэрофлоте» пока не ответили на запрос РБК. Сейчас авиакомпания летает в четыре города США: Майами (4 раза в неделю), Лос-Анджелес (ежедневно), Вашингтон (раз в неделю) и Нью Йорк (ежедневно).

Дата 22 августа объясняется тем, что именно в этом день сообщение о первом пакете санкций будет опубликовано в федеральном регистре США.

После сообщения британских властей о том, что Россия причастна к отравлению в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США выпустили заявление, в котором говорилось о том, что ответственность за применение «Новичка» скорее всего лежит на Москве. В качестве жеста солидарности с Великобританией Вашингтон принял решение выслать группу российских дипломатов. Однако после этого обвинений в адрес Москвы по этому поводу со стороны Белого дома и Государственного департамента не было.