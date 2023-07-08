Захарова после решения США по кассетным снарядам для Украины привела слова Псаки о них

Захарова после решения США о кассетных снарядах привела слова Псаки о них

США в феврале 2022-го называли применение кассетных снарядов военным преступлением, а теперь решили передать их Украине, напомнила Захарова. Посол Антонов заявил, что это решение США является жестом отчаяния

Мария Захарова (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

США решили передать Украине кассетные боеприпасы, хотя еще полтора года назад называли их применение военным преступлением, соответствующее заявление Белого дома напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

«Пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена [Джен] Псаки 28 февраля 2022 года: «Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление». Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала она в своем телеграм-канале.

Псаки, которая в мае прошлого года ушла с поста пресс-секретаря, действительно говорила о том, что применение кассетных снарядов «потенциально было бы военным преступлением», отвечая на вопрос о том, что Россия, возможно, использует их в ходе спецоперации на Украине. Она отмечала, что у Белого дома не было подтверждений данной информации.

Также Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что украинцам нужны такие снаряды. «Забыл добавить: особенно мертвым», — написала представитель МИД.

Байден говорил CNN, что решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов было «трудным» для него», но так как у Украины сейчас заканчиваются другие снаряды, кассетные будут поступать во время «переходного периода», пока не будет достаточно снарядов калибра 155-мм. По его словам, украинские военные нуждаются в этих снарядах для идущего контрнаступления.

О передаче кассетных боеприпасов 7 июля объявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон признает существование рисков для мирного населения при использовании таких снарядов, поэтому США откладывали решение об их передаче. Как подчеркнули в Белом доме, Украина предоставила американской стороне гарантии того, что это вооружение будет использоваться с осторожностью.

О решении США также высказался российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, подобные действия Соединенных Штатов приближают «человечество к новой мировой войне» и являются «жестом отчаяния», поскольку они не хотят признать «провал ВСУ» в ходе наступательных действий.