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Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной
На Украине возбудили уголовные дела о покушении на госизмену и о финансировании терроризма против NewsOne и его бенефициаров. На встречу с Медведевым приехал владелец телеканала
Дмитрий Медведев (в центре) на встрече с украинскими политиками (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с украинскими политиками в Москве сравнил ситуацию с планировавшимся телемостом между Россией и Украиной с телемостами между СССР и США, которые проходили в 1980-х годах, передает корреспондент РБК.

«Когда-то такие телемосты были между Советским Союзом и США. Но это же проходило на фоне того, как развивались отношения между двумя странами, когда президент Рональд Рейган в шутку сказал, что отдал приказ нанести удар по Советскому Союзу», — сказал премьер. Он добавил, что тогда телемосты были проведены и «никто не возбуждал уголовных дел».

Реплика премьера последовала за словами члена политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака (среди лидеров партии — Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которые также приехали на встречу с Медведевым). Козак назвал ситуацию вокруг телемоста «истерией».

«Вы сказали по поводу телемоста, что это истерия. Я бы сказал, что это паранойя! Фиглярство, которое развернулось в связи с возбуждением уголовных дел по измене родине», — ответил глава российского правительства.

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С украинской стороны телемост 12 июля планировал организовать телеканал NewsOne, владельцем которого является Тарас Козак, с российской — «Россия 1» (ВГТРК). Прокуратура Украины завела уголовное дело о покушении на госизмену «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», заявил генпрокурор Юрий Луценко. Сотрудников канала вызвали на допрос.

Позднее прокуратура завела уголовное дело против бенефициаров телеканала по подозрению в финансировании терроризма: по словам Луценко, бенефициарами канала являются офшорные компании, связанные с российским Промсвязьбанком (Козак назвал заявления генпрокурора ложью). Кроме того, проверкой телеканала занялся украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телемост является «дешевым пиар-ходом» перед выборами в Верховную раду. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва сожалеет об отмене телемоста.

Авторы: Наталья Галимова, Андрей Гатинский
Теги: телемост, Дмитрий Медведев
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