Генпрокурор Украины вызвал сотрудников NewsOne на допрос из-за телемоста

Из-за планов провести телемост для граждан России и Украины в Киеве завели уголовное дело о покушении на госизмену. Сотрудников местного телеканала NewsOne вызвали на допрос, сообщил генпрокурор Юрий Луценко

Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об аресте активов украинского телеканала NewsOne и вызвала на допрос его собственника и сотрудников. Об этом генпрокурор страны Юрий Луценко написал в Facebook.

«Причастные — от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс, — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», — написал Луценко.

Генпрокуратура открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», добавил он.

Позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила, что допросить собственника NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера канала Василия Голованова поручено Службе безопасности Украины (СБУ). Она же будет вести досудебное расследование по делу.

Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» собирались провести 12 июля каналы «Россия 1» и украинский NewsOne. Он должен был стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, который состоялся в 1982 году. Планировалось, что участие в мероприятии будут принимать не политики, а обычные граждане.