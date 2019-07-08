Генпрокурор Украины вызвал сотрудников NewsOne на допрос из-за телемоста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,75 -0,05 EUR Бирж. 71,52 -0,16 Brent 64,19 +0,16% USD Нал. 64,15 63,33 EUR Нал. 72,08 71,18 USD ЦБ 63,87 +0,29 EUR ЦБ 71,71 +0,05 EUR/USD 1,1218 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 883,00 +388,00 IMOEX 2 817,66 -0,62% RTSI 1 392,53 -0,44% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 63,87 (+0,29) Quote, 12:14
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 71,71 (+0,05) Quote, 12:14
ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7% Финансы, 15:29 Социологи зафиксировали спад доверия к силовикам после дела Голунова Политика, 15:21 В ВГТРК не увидели оснований для отмены телемоста с Украиной Политика, 15:18 Какие условия для инвесторов создают на Урале Партнерский материал, 15:04 Как России получить на хранение данные иностранных государств Pro, 14:58 Матвиенко назвала омерзительной провокацией мат в адрес Путина в Грузии Политика, 14:55 Шереметьево решило сменить главу багажной службы до коллапсов в июне Бизнес, 14:51 Вице-премьер попросил списать 1/3 кредитов «живущей впроголодь» оборонке Экономика, 14:48 Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 14:39 Росгидромет представит систему метеобезопасности для городов-миллионников Общество, 14:37 Генпрокурор Украины вызвал сотрудников NewsOne на допрос из-за телемоста Политика, 14:35 Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу Политика, 14:34 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 14:33 НОВАТЭК получит новое месторождение под СПГ-проекты Бизнес, 14:25
Политика ,  
0 
Генпрокурор Украины вызвал сотрудников NewsOne на допрос из-за телемоста
Из-за планов провести телемост для граждан России и Украины в Киеве завели уголовное дело о покушении на госизмену. Сотрудников местного телеканала NewsOne вызвали на допрос, сообщил генпрокурор Юрий Луценко
Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об аресте активов украинского телеканала NewsOne и вызвала на допрос его собственника и сотрудников. Об этом генпрокурор страны Юрий Луценко написал в Facebook.

«Причастные — от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс, — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», — написал Луценко.

Генпрокуратура открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», добавил он.

Позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила, что допросить собственника NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера канала Василия Голованова поручено Службе безопасности Украины (СБУ). Она же будет вести досудебное расследование по делу.

Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» собирались провести 12 июля каналы «Россия 1» и украинский NewsOne. Он должен был стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, который состоялся в 1982 году. Планировалось, что участие в мероприятии будут принимать не политики, а обычные граждане.

Политика
Песков дал высокую оценку инициативе с Украины о телемосте

Идею провести телемост поддержали в Кремле, но жестко раскритиковали на Украине: Служба безопасности страны выступила за запрет мероприятия и пригрозила ввести против телеканала NewsOne санкции, а президент Владимир Зеленский назвал его «дешевым и небезопасным пиар-ходом» и попыткой расколоть страну.

После этого телеканал NewsOne отменил запланированное мероприятие, заявив, что его журналисты получают угрозы. «Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорилось в сообщении NewsOne.

NewsOne входит в медиагруппу главы политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Автор: Наталья Демченко
Теги: телемост, уголовное дело, допрос
Материалы по теме
Украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за угроз журналистам
Политика
СБУ предложила ввести санкции против организаторов телемоста с Россией
Общество
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter