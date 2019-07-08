Владелец NewsOne опроверг связь телеканала с российским банком и офшорами

Владелец украинского телеканала NewsOne и депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о том, что телеканал связан с российским Промсвязьбанком или офшорами. Заявление Козака опубликовано на сайте телеканала.

По словам депутата, высказывание Луценко является «циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности».

«Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором», — отметил Козак, добавив, что он является единственным собственником NewsOne и владеет 100% акций канала.

Кроме того, депутат сказал, что и другие утверждения Луценко, в частности, об участии телеканала «в террористической деятельности», являются безосновательными. «Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам», — заключил нардеп.