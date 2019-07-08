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BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
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Владелец NewsOne опроверг связь телеканала с российским банком и офшорами

Владелец украинского телеканала NewsOne и депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о том, что телеканал связан с российским Промсвязьбанком или офшорами. Заявление Козака опубликовано на сайте телеканала.

По словам депутата, высказывание Луценко является «циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности».

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«Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором», — отметил Козак, добавив, что он является единственным собственником NewsOne и владеет 100% акций канала.

Кроме того, депутат сказал, что и другие утверждения Луценко, в частности, об участии телеканала «в террористической деятельности», являются безосновательными. «Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам», — заключил нардеп.

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О том, что студии телеканалов «Россия 1» и NewsOne планируют провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить», в рамках которого россияне и украинцы смогут пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Телемост между студиями телеканалов «Россия 1» и «NewsOne» должен был состояться 12 июля. Из-за поступающих журналистам и их родственникам угроз физической расправы NewsOne объявил об отмене телемоста.

В свою очередь, Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за планов провести телемост, собственников и сотрудников телеканала вызвали на допрос. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечным бенефициаром и фактическим собственником NewsOne является кипрская компания. «Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», — заявил генпрокурор.

Теги: Юрий Луценко, телеканал, Промсвязьбанк, офшор, телемост
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