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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Нацсовет по телевидению Украины заявил о проверке канала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины инициирует проверку канала NewsOne из-за планов проведения телемоста с Россией. Трансляция заседания велась на канале регулятора в YouTube.

«Пришло время для жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности», — сказал член Нацсовета Сергей Костинский (цитата по ТАСС). 

В Нацсовете также заявили о планах внести в Верховную раду поправки в закон «О телевидении и радиовещании», дающие регулятору полномочия лишения СМИ лицензий в случае нарушений. «Сегодня законодательство не позволяет отозвать лицензию за пропаганду государства-агрессора, разжигание вражды и fake news», —  отметил член регулятора Сергей Костинский телеканалу «Прямой».

Ранее спикер Рады Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на планы по проведению телемоста между NewsOne и каналом «Россия 1», передает «Гордон». По его словам, реакция Киева на «попытку информационного прорыва врага» должна быть жесткой. «Мы должны мобилизовать все силы, чтобы не допустить проведения телемоста. Он не должен произойти в Украине, которая ведет войну против агрессора», — заявил Парубий.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов позднее выступил за рассмотрение вопроса о введении экономических санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne и «112 Украина».   

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Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал намерение провести телемост с Россией провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. «Они снова пытаются поделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря», — сказал он. 

О планах провести телемост между каналами «Россия 1» и NewsOne сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Телемост «Надо поговорить» должен был пройти 12 июля, однако из-за поступающих журналистам и их родственникам угроз физической расправы NewsOne объявил о его отмене. 

Теги: Украина, телемост
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