ГПУ завела дело о поддержке терроризма против владельцев канала NewsOne

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против бенефициаров телеканала NewsOne, пытавшегося провести телемост с Россией. Их подозревают в финансировании терроризма из-за связей с российским оборонным Промсвязьбанком (ПСБ), сообщают «Украинськи Новини» со ссылкой на заявление главы ГПУ Юрия Луценко.

По данным Луценко, бенефициарами являются руководители двух офшорных компаний, которым принадлежит канал. Две эти структуры связаны с ПСБ, уточнил он.

Накануне владелец NewsOne и депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг связь телеканала с ПСБ и офшорами. «Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было представлено генеральным прокурором», — заявил он. Козак утверждает, что владеет 100% акций телеканала и является единственным собственником. Возбуждение дела он называл инструментом политического давления.

Ранее генпрокуратура открыла дело против NewsOne по подозрению в покушении на госизмену. На допрос были вызваны «причастные — от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс». Кроме того, Луценко сообщил, что его ведомство готовит ходатайство об аресте активов телеканала. Позднее уточнялось, что допрашивать собственника NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера канала Василия Голованова поручено СБУ.