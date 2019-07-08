Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»

Владимир Зеленский (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

«Надо поговорить? Согласен. Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы разумные люди и должны отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост — это просто дешевый и небезопасный пиар-ход перед выборами. Они снова пытаются поделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в сети Facebook.

Президент Украины пояснил, что один «лагерь» политики будут призывать «забыть обиды», невзирая на тысячи погибших, а другой призовут к борьбе и, прикрываясь этим, пойдут зарабатывать очки на выборах. Зеленский также указал на опасность того, что противники телемоста начнут «громить и палить» телеканалы, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения, которое не упустит случая рассказать про «озверевших фашистов», притесняющих свободу слова. При этом российские власти получат повод апеллировать к международной общественности: «Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят».

«Я обращаюсь ко всем украинцам. Нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна. Первые будут грабить, а вторые будут грабувати («грабить» на украинском — РБК). Задумайтесь. И так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики, все они прекрасно и мирно один с другим по соседству и после показных потасовок в Верховной раде и перепалок в студиях политических ток-шоу, все они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают стаканы с дорогим виски. Как вы думаете, за что они пьют — за Европу или за Россию? Я думаю, точно не за Украину», — сказал Зеленский.