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СБУ предложила ввести санкции против организаторов телемоста с Россией
Служба безопасности Украины выступила за созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны и принятия на нем решения о введения санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина»
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов выступил за немедленный созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предложив принять на нем решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne и «112 Украина». Необходимость принятия такого решения в сообщении пресс-службы СБУ объясняется «широким общественным резонансом», который вызвало намерение NewsOne провести вместе с российским телеканалом «Россия 1» телемост «Надо поговорить».

«СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK) об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО», — говорится в сообщении СБУ.

Одновременно с этим Баканов предложил Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные каналы о том, что за нарушение запрета на сотрудничество с попавшими под украинские санкции компаниями из России они могут быть оштрафованы.

Кроме того, СБУ предлагает Верховной раде закрепить за регулятором право аннулировать лицензии на вещание, если даже после наложения штрафа телеканалы продолжают нарушать законодательство Украины.

Политика
Националисты предъявили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

О намерении провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» объявил телеведущий Дмитрий Киселев. Мероприятие планируется провести 12 июля, в 18:00 мск. По словам Киселева, оно должно стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году.

После этого националистическая украинская партия «Национальный корпус» заявила, что дает президенту Украины Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы не допустить проведения телемоста.

«Иначе ответ «зеленым человечкам» Кремля начнут давать «черные человечки», — заявил основатель полка «Азов» и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина
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