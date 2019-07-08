СБУ предложила ввести санкции против организаторов телемоста с Россией

Служба безопасности Украины выступила за созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны и принятия на нем решения о введения санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина»

Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов выступил за немедленный созыв внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предложив принять на нем решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne и «112 Украина». Необходимость принятия такого решения в сообщении пресс-службы СБУ объясняется «широким общественным резонансом», который вызвало намерение NewsOne провести вместе с российским телеканалом «Россия 1» телемост «Надо поговорить».

«СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK) об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО», — говорится в сообщении СБУ.

Одновременно с этим Баканов предложил Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные каналы о том, что за нарушение запрета на сотрудничество с попавшими под украинские санкции компаниями из России они могут быть оштрафованы.

Кроме того, СБУ предлагает Верховной раде закрепить за регулятором право аннулировать лицензии на вещание, если даже после наложения штрафа телеканалы продолжают нарушать законодательство Украины.