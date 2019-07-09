Кремль счел Украину не готовой к телемосту с Россией

Кремль счел Украину не готовой к телемосту с Россией

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Украина оказалась не готовой к проведению телемоста с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Путин говорит, что пока украинская сторона не готова к телемосту», — рассказал он.

Официальный представитель российского лидера отметил, что «общение между людьми никогда не может быть преждевременным, это то общение, в котором рождается истина».

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