Политика , 13:22
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Кремль счел Украину не готовой к телемосту с Россией
Дмитрий Песков
Украина оказалась не готовой к проведению телемоста с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
«Путин говорит, что пока украинская сторона не готова к телемосту», — рассказал он.
Официальный представитель российского лидера отметил, что «общение между людьми никогда не может быть преждевременным, это то общение, в котором рождается истина».
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