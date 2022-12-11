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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал, что стало «предтечей» спецоперации

Песков: «предтечей» спецоперации был обман относительно выполнения минских соглашений
Дмитрий Песков отметил, что Москва постоянно указывала на невыполнение минских соглашений, но другие участники урегулирования это игнорировали. Обман Запада относительно их реализации и стал «предтечей» спецоперации
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия понимала, что ее обманывают насчет выполнения минских соглашений, это и предшествовало началу спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Zeit рассказала, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине» и после этого страна стала «сильнее». В связи с этим представителя Кремля спросили, осознавала ли Москва, что ее обманывали насчет выполнения этих договоренностей.

«Президент [Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — сказал Песков.

Первые минские соглашения сначала были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м («Минск-2») Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» также участвовали Франция и Германия.

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялось, в нарушении соглашения стороны взаимно обвиняли друг друга.

Сам Путин также комментировал слова Меркель. Ее признание, указал глава государства, было для него неожиданным и разочаровало его. Он отметил, что Киев не скрывал, что не будет выполнять договоренности, но Москва надеялась на искренность других участников урегулирования — Парижа и Берлина. Однако Запад использовал это время, чтобы накачать Украину оружием. «Мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать», — сказал Путин.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Песков Минские соглашения Военная операция на Украине
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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