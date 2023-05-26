Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Шольцем
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший о планах поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, «пока не звонил», сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока не звонил. Информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею. Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога. При этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов нашей страны», — сказал он.
Шольц ранее в интервью рассказал, что собирается возобновить контакты с Путиным «в свое время». Последние переговоры между политиками состоялись в прошлом декабре. Они обсуждали ситуацию на Украине, взрыв на газопроводах «Северный поток» и реализацию зерновой сделки.
Песков и прежде отмечал, что Путин открыт для диалога, если такие переговоры помогут «России достичь собственных целей теми или иными путями». Под ними подразумевались и мирные, и военные, уточнял представитель Кремля, но первые «предпочтительнее».