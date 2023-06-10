В Германии популярность крайне правых побила рекорд

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» бьет рекорды популярности в ФРГ. Одновременно с этим встает вопрос о запрете партии, которая уже два года находится под наблюдением спецслужб. Какое будущее ждет АдГ, разбирался РБК

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Каких значений достиг рейтинг правых популистов

В начале июня несколько опросов общественного мнения показали, что правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) вместе с правящей Социал-демократической партией (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, занимают второе место по популярности, на первом — оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС, в бундестаге представлен в блоке с сестринской Христианско-социальной партией, ХСС). Опрос исследовательского центра Insa для Bild am Sonntag от 3 июня показал, что и АдГ, и СДПГ пользуются поддержкой 19% граждан, а ХДС — 27%. Партнеры социал-демократов по правящей коалиции «Зеленые» и свободные демократы (СвДП) получили 13 и 9%. У «Левой партии» — 5%. Показатель «Альтернативы» впервые достиг такого уровня за всю историю, что Insa проводит социологические опросы.

Ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend подтвердил сравнявшуюся популярность АдГ и СДПГ (18%). Согласно его последним данным, 65% респондентов назвали главной причиной поддержки правых проблемы миграционной политики. На втором месте с 47% — политика в области энергетики и изменения климата, 43% назвали экономическую политику.

В начале 2022 года Insa фиксировал рейтинг АдГ на уровне 10–11%, рост популярности партии начался с июля и уже к декабрю достиг 15%. Рейтинг партии был стабилен и колебался в районе 15–16% вплоть до мая текущего года, когда ее популярность резко пошла вверх и достигла новых пиковых значений.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в ФРГ. Партия была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом. С течением времени в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии 2015 года, когда страна приняла более миллиона выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ.

Как политики мейнстрима отреагировали на рост популярности АдГ

Лидер ХДС Фридрих Мерц возложил вину за рост правопопулистских настроений на правительство и прежде всего на «Зеленых». «Если бы у нас было технически и политически хорошо работающее правительство, то АдГ не получала бы 18%», — сказал он в интервью ZDF. Политик пообещал, что, пока он остается лидером христианских демократов, они не будут сотрудничать с АдГ, аргументируя это ксенофобскими и антисемитскими взглядами этой партии.

Олаф Шольц в свою очередь сослался на опыт других стран, в которых также в последнее время укрепились правые (за последний год в Италии и Финляндии они пришли к власти, в Греции увеличилось число правых в парламенте). Выступая на мероприятии, организованном газетой Die Zeit, он назвал «Альтернативу» партией плохого настроения. Рост ее популярности он объяснил неопределенностью «во времена потрясений», когда приходится справляться с многими проблемами разом. Среди них Шольц, возглавляющий правительство с 2021 года, выделил пандемию, изменение климата и военные действия на Украине. Представитель правительства Вольфганг Бюхнер пояснил, что канцлер намерен противопоставить росту правых популистов хорошую работу кабинета. «Лучшее, что мы можем сделать, и то, что делает федеральное правительство, — это проработать их [сложные проблемы] и найти им хорошие решения. Тогда показатели популистов в опросах снова уменьшатся», — заявил Бюхнер.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель согласилась с тем, что ее партия выигрывает от недовольства немцев действиями правительства. «АдГ скоро оставит позади бывшую народную партию СДПГ», — цитирует Вайдель RND. Успех партии, по словам политика, с одной стороны, связан с «опустошительной политикой» правящей коалиции, а с другой — с последовательной работой АдГ, в результате которой все больше граждан видят в поддержке партии решение проблем. По словам Вайдель, это в первую очередь касается энергетической, социальной и миграционной политики.

Почему популярность АдГ беспокоит основные силы

В 2017 году партия впервые попала в бундестаг. К 2023 году она представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и занимает 79 мест в парламенте страны, являясь второй по величине оппозиционной силой, давно потеснившей партию «Левых». Крайне популярна «Альтернатива» в восточных землях, на территории бывшей ГДР. В Тюрингии, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт партия набирала более 20% на местных выборах. В Мекленбурге-Передней Померании, как и в перечисленных землях, является второй по величине силой в ландтаге.

Несмотря на широкую представленность, АдГ ни разу не попадала в состав правительства федеральных земель, так как среди немецких партий существует негласное правило об отказе с ней сотрудничать. Оно было нарушено лишь раз, в Тюрингии, и привело в 2020 году к тяжелому политическому кризису. По итогам выборов в местный ландтаг голоса депутатов АдГ помогли ХДС утвердить на пост премьера региона Томаса Кеммериха из «Свободных демократов». Когда об этом стало известно, главе ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали будущей преемницей канцлера Ангелы Меркель, пришлось подать в отставку и отказаться об амбиций стать канцлером. Киммерих также ушел в отставку.

Отказ партий сотрудничать с «Альтернативой» объясняется радикальными взглядами некоторых ее членов, а политическое крыло обвиняется в неспособности отмежеваться от ультраправых и правых экстремистов. Бьорн Хекке — один из наиболее известных членов АдГ, не раз привлекавший внимание Федерального ведомства по охране конституции. В 2015 году он создал ультраправое подразделение «Альтернативы» под названием «Крыло», которое в начале 2020 года было признано экстремистским, а затем распущено. Сам Хекке с того же года признан правым экстремистом и официально находится под наблюдением спецслужб. Несмотря на это, Хекке до сих пор остается одним из самых влиятельных политиков в партии, имеет множество последователей и заседает в ландтаге Тюрингии. Наибольшую известность он получил за счет своих ксенофобских и националистических высказываний. Он назвал памятник жертвам холокоста в Берлине «позором в сердце Германии». Его обвиняют в использовании лозунгов Третьего рейха, в том числе «Все для Германии». С 2021 года «Альтернативе для Германии» присвоен статус «подозреваемой в правоэкстремистских преступлениях».

Могут ли запретить «Альтернативу»

Сразу после того как «Альтернатива для Германии» достигла рекордных рейтингов популярности, финансируемый бундестагом Немецкий институт по правам человека (DIMR) выпустил 72-страничный доклад Хендрика Кремера под названием «Почему АдГ может быть запрещена». В нем историк утверждает, что партия нарушает конституцию, оспаривая закрепленную в ней неприкосновенность человеческого достоинства. В докладе говорится, что АдГ активно и систематически действует «для реализации своих расистских и правых экстремистских целей», пытается сместить границы принятого в обществе, чтобы люди привыкли к выражению расистских позиций в общественной и политической сферах. В докладе также говорится, что обществу и политическим силам необходимо «понять опасность, исходящую от АдГ», и действовать соответствующим образом. При этом сам Кремер утверждает, что ни он, ни институт не выступают за закрытие партии.

Шансы на закрытие партии невелики, считает политолог Клаус Леггеви, мнение которого приводит TAZ. «Запрет партии не является эффективным политическим инструментом <...>, который мог бы усилить чувство мученичества среди членов АдГ и ее избирателей», — пояснил политолог свою позицию. По его словам, ликвидация партии, заседающей во всех ландтагах, неприемлема с точки зрения демократии. Однако Леггеви согласен с оценками деятельности АдГ, высказанными в докладе. «АдГ по сути является неофашистами, которые хотят разрушить парламентаризм, чтобы установить автократический режим», — убежден он.

Исследователь в области коммуникаций и политический консультант Йоханнес Хиллфе отмечает, что запрет «Альтернативы» не ослабит рост правых настроений в стране. «Это очевидная проблема демократии, когда люди из-за недовольства текущей политикой хотят голосовать за крайне правую антисистемную партию», — поясняет он. Продолжение политической изоляции АдГ является более эффективной стратегией, считает эксперт. Параллельно правящей коалиции необходимо обеспечить социальную, экономическую и культурологическую безопасность населения.