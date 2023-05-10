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Генпрокурор США напомнил о передаче Украине активов миллиардера Малофеева

Генпрокурор США Гарленд направил Украине конфискованные у миллиардера Малафеева активы
Малофеев находится под американскими санкциями почти десять лет из-за Крыма, в прошлом году его заподозрили в попытке обойти санкции, а этой зимой суд в США разрешил конфисковать принадлежащие ему $5,4 млн
Константин Малофеев
Константин Малофеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать Украине конфискованные активы российского миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, находящегося под санкциями, пишет Reuters.

«Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств для восстановления Украины, она не будет последней», — сказал он.

Американский суд разрешил передать средства Малофеева украинскому правительству в начале февраля, речь шла о $5,4 млн. Reuters отмечал, что это стало первым подобным решением, с тех пор как прошлой весной Минюст США сформировал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами» (в попытке обхода западных санкций миллиардера заподозрили еще прошлой весной). Генпрокурор США в начале этого февраля объявил, что санкционирует «первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины».

РБК направил запрос представителю Малофеева.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев утверждал, что санкции не сильно сказались на нем.

В прошлом декабре, как писал Reuters, американская Генпрокуратура заявила о праве конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». Малофеев это требование не оспорил. По данным агентства, группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о конфискации.

Российская сторона в ответ на конфискацию активов Малофеева выступила с критикой. Посольство назвало произошедшее «вопиющим прецедентом» и «откровенным воровством». В МИДе предположили, что до нужд Украины дойдет только малая часть конфискованных активов. В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах — в случае конфискации в западных странах активов российских граждан переводить связанное с такими государствами имущество в России во временное управление.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Евгения Стогова
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