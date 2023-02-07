Захарова назвала олигархов получателями конфискованных активов Малофеева

МИД: конфискованные активы Малофеева «осядут» у США и в карманах украинских олигархов

Константин Малофеев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

До Украины дойдут лишь «крохи» активов, конфискованных США у российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, основная часть средств осядет в США и карманах «провластных украинских олигархов». США таким образом создали прецедент конфискации финансов и имущества у «неугодных иностранных граждан», считает Захарова.

«Все, кто пользуется американскими финансовыми инструментами из стран, объявленных Вашингтоном враждебными, лишний раз получили возможность убедиться, что разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций — не более чем пустой звук», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что международному бизнесу был преподан «наглядный урок беззакония», когда чужую собственность можно отобрать и отдать «правильному» клиенту по решению США.

3 февраля генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что Вашингтон передаст на нужды Киева конфискованные активы Малофеева. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин уточнил, что на восстановление страны направят $5,4 млн.

Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. В апреле 2022-го его обвинили в попытке обойти ограничения. По словам Гарланда, бизнесмену удалось создать схему, которая позволяла подконтрольным ему изданиям действовать в Европе. В феврале 2023 года суд разрешил конфисковать активы Малофеева.