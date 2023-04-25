Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов

Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии активов России в США и других странах

Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в России, которые президент поручил изъять в качестве ответной меры. Путин постановил начать с ценных бумаг финской Fortum и доли в «Юнипро»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

При конфискации в США и «примкнувшим к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в «Юнипро» (87,73%, принадлежит Uniper) и два пакета в финской Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

РБК направил запрос представителю Fortum.

Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временным управляющим такими активами назначено Росимущество, но по решению президента может быть назначено и другое лицо. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

США, Евросоюз, Великобритания и другие страны мира после начала военной операции на Украине заблокировали около половины золотовалютных резервов Центробанка России, а также имущество и счета попавших по санкции российских политиков, предпринимателей, сотрудников СМИ, членов руководства крупных компаний и др.

Киев и часть западных политиков предлагают конфисковать средства и передать их на восстановление Украины. Как писала Die Welt, европейские власти пришли к «отрезвляющему выводу»: заблокированные средства после окончания конфликта придется вернуть Москве. Евросоюз сейчас рассматривает возможность выгодно инвестировать активы, чтобы они все-таки принесли Украине пользу.

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