Зачем США и Япония решили трансформировать свой военный альянс Джо Байден и Фумио Кисида договорились об оптимизации взаимодействия военных двух стран

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Вашингтон объявил об обновлении военного альянса с США и партнерстве страны с AUKUS. Зачем это Токио и как к этому отнесутся его соседи — разбирался РБК

Фумио Кисида и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

10 апреля в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по итогам которой стороны объявили о преобразовании двустороннего военного альянса. «Это самый значительный апгрейд нашего альянса с момента его создания», — заявил американский лидер.

На повестке дня саммита США и Японии было около 70 вопросов, включая университетское сотрудничество в области искусственного интеллекта, учреждение специальной стипендии для учащихся старших школ в обеих странах, а также высадка японского астронавта на Луну в рамках американской программы Artemis.

Как изменится договор о военном альянсе США и Японии

Одним из ключевых изменений станут реструктуризация воинского контингента США в Японии и улучшение его взаимодействия с японскими Силами самообороны. Прежде вся координация между японскими и американскими военнослужащими осуществлялась не через командование Вооруженных сил США в Японии, которое отвечает за управление базами и личным составом, а через Индо-Тихоокеанское командование США, размещенное на Гавайях. Из-за разницы во времени (19 часов) это негативно сказывалось на слаженности действий японских и американских военных, что проявилось в том числе при ликвидации последствий разрушительного землетрясения 2011 года, писала британская Financial Times.

Для решения этой проблемы новым командующим воинским контингентом США в Японии могут назначить четырехзвездочного генерала, чей ранг будет соответствовать рангу главы японского постоянного командования совместных операций для контроля наземных, морских и воздушных подразделений Сил самообороны, которое Токио намерен создать к марту 2025 года. Новый глава войск США в Японии также будет наделен полномочиями по координации совместных операций в регионе, сообщают Reuters и FT. Причем последняя называла эту трансформацию структуры двустороннего альянса наиболее значительной с 1960 года, когда Токио и Вашингтон подписали действующий оборонный договор.

Все это должно позволить союзникам более оперативно и эффективно координировать свои действия, особенно в случае масштабного регионального кризиса, который допускается многими в связи с политикой Пекина относительно Тайваня. О подготовке союзников к такому сценарию свидетельствует в том числе переброска контингента Сил самообороны Японии на ряд островов вблизи Тайваня, о которой Nikkei Asia сообщил в конце марта.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года и пришел на смену договору безопасности от 1951 года. Как и предыдущий документ, он закреплял право США на размещение своих вооруженных сил и баз на территории Японии, но дополнительно вводил обязательство Вашингтона по защите своего азиатского союзника в случае нападения. Кроме того, американские власти обязаны оповещать Токио в случае мобилизации своих сил, дислоцированных на архипелаге.

Необходимость обновления оборонного договора также продиктована значительной трансформацией самой Японии и ее Сил самообороны. За последние несколько лет Токио значительно нарастил свой военный потенциал и планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2027 году — до того же уровня, что у стран НАТО. Более того, Токио принял решение о закупках американских крылатых ракет Tomahawk, отменил ограничения на поставки своей оборонной продукции за границу, предпринял шаги по укреплению трехстороннего военного сотрудничества с США и Южной Кореей, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома накануне американо-японского саммита.



«Нынешние шаги представляют собой кульминацию трех лет активной работы, которая была бы немыслима всего несколько лет назад и, честно говоря, немыслима с другим лидером, кроме Фумио Кисиды, который вывел наш альянс на новый уровень, модернизировал его и поставил нас на путь к еще большим свершениям», — заявил другой неназванный сотрудник администрации Байдена.

Совершенствование системы взаимодействия между вооруженными силами Японии и США — важный шаг, но не столь сенсационный, которым мог бы стать пересмотр положений самого договора 1960 года, пояснил РБК Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения. Он напомнил, что начиная с 1990-х годов японские власти постепенно расширяют возможности использования вооруженных сил страны, обходя пацифистские положения ст. 9 Конституции Японии, и параллельно наращивают взаимодействие с США.

Обе эти тенденции усилились в середине 2010-х годов при премьер-министре Синдзо Абэ, но стали особо выраженными в последние пару лет на фоне противостояния с Китаем. При этом фактор конфликта на Украине и ухудшения отношений между Западом и Россией для Токио вторичен, отметил Нелидов. «Япония все больше и больше отказывается от сдержанности, связанной с конституционными ограничениями, и превращается в то, что в японском политическом обиходе называется «нормальной страной», которая не связана никакими политическими рамками и может делать в сфере безопасности все, что считает необходимым», — подчеркнул эксперт.

Что известно о планируемом участии Японии в AUKUS

Еще до визита Кисиды в Вашингтон стало известно, что стороны объявят о планах Токио установить сотрудничество с AUKUS — альянсом Австралии, Великобритании и США, сформированным в 2021 году для противостояния «китайской угрозе». 8 апреля страны объединения сообщили о начале переговоров по привлечению к организации новых партнеров. Причем о том, что первой на очереди, по всей видимости, станет Япония, написал посол США в Токио Рам Эмануэль в колонке для Wall Street Journal еще 3 апреля.

Речь идет о втором формате партнерства, Pillar 2, который подразумевает сотрудничество по подводным военным технологиям, квантовым компьютерам, искусственному интеллекту, кибербезопасности и гиперзвуковому оружию, сообщил Байден. Financial Times (FT) сообщала, что члены AUKUS не намерены расширять формат Pillar 1, сосредоточенный на оснащении Австралии атомными подводными лодками.

Одной из сфер партнерства между AUKUS и Токио может стать разработка гиперзвукового оружия, на которую японское правительство выделило ¥80 млрд ($527 млн) в 2024 финансовом году. Всего же оборонные расходы Токио в текущем году составят рекордные ¥7,9 трлн, или $52 млрд (по сравнению с $44,8 млрд в 2023 году). Еще одна перспективная сфера — разработка истребителей нового поколения, которую Япония ведет совместно с Италией и Великобританией. В конце марта японское правительство одобрило их продажу третьим странам.

Австралия довольно скептически относится к перспективам расширения альянса; австралийский премьер Энтони Албанезе заявил, что пока речи о приглашении новых участников в AUKUS не идет, а сотрудничество с новыми партнерами в рамках Pillar 2 будет вестись на проектной основе. «Пока не предлагается расширить число членов AUKUS», — подчеркнул он 9 апреля.

Кисида сказал журналистам после саммита в Вашингтоне, что окончательное решение об установлении прямого партнерства Токио с AUKUS пока не принято.

Как отмечает FT, на протяжении последних нескольких месяцев Австралия и Великобритания активно выступали против расширения альянса, указывая на необходимость отладить для начала сотрудничество на трехстороннем уровне. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, активно выступающий за привлечение Японии в AUKUS, признал, что Вашингтон отладил сотрудничество в области разработки и совместного производства оборонной продукции с Лондоном и Канберрой, но выведение этой работы на полноценный трехсторонний уровень пока сталкивается с затруднениями. Более того, союзники встревожены тем, что японское правительство не предприняло достаточные меры по укреплению своей кибербезопасности и хранению гостайн.

По итогам саммита в Вашингтоне Байден также объявил, что США, Япония и Австралия создадут сетевую систему противовоздушной и противоракетной обороны. «Мы также с нетерпением ожидаем проведения трехсторонних военных учений с участием Японии и Соединенного Королевства», — сообщил он на совместной пресс-конференции.

США заинтересованы в привлечении Японии и к другим форматам регионального сотрудничества. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал планы союзников чаще осуществлять совместное патрулирование в Южно-Китайском море, где между КНР и другими странами региона идут многолетние споры о принадлежности ряда островов и морских ресурсов. В минувшее воскресенье, 7 апреля, военные корабли из США, Австралии, Японии и Филиппин уже провели общие маневры.

Ожидается, что дополнительные меры по сдерживанию Китая также будут обсуждаться на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин, который пройдет в Вашингтоне 11 апреля.

Как партнерство с AUKUS повлияет на отношения Токио с соседями

Сам формат AUKUS и других региональных структур указывает на новый подход США к сотрудничеству в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Если в Европе действует один альянс — НАТО, на котором завязаны все усилия по военному строительству и обеспечению безопасности, то в АТР американцы создают целую сеть двусторонних и многосторонних партнерств с ограниченным числом участников, отметил Владимир Нелидов.

«Это позволяет, с одной стороны, сохранять определенную гибкость и вовлекать в те или иные направления сотрудничества только те страны, которые в полной мере к этому готовы. С другой стороны, Вашингтон ожидает, что вся эта сеть будет обладать синергетическим эффектом и в конечном итоге будет завязана на одну и ту же цель — сдерживание Китая, что является главным стратегическим приоритетом США и их союзников в АТР», — пояснил эксперт. По его словам, даже договоренности о сотрудничестве США с Японией в области искусственного интеллекта ориентированы на сдерживание потенциала КНР и достижение технологической независимости от Пекина.

Ориентированность AUKUS на сдерживание Китая неоднократно вызывала острую реакцию Пекина. 10 апреля представитель управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь раскритиковал слова Курта Кэмпбелла о том, что проект AUKUS по строительству атомных подлодок укрепит мир и стабильность в том числе в Тайваньском проливе. Чжу назвала слова американского дипломата опасными, а сам формат трехстороннего сотрудничества — провокацией военной конфронтации в АТР.

Участие Японии в AUKUS в том или ином формате лишь усилит опасения Китая, тем более что стороны и прежде неоднократно упрекали друг друга в наращивании военного потенциала. Ситуацию лишь усугубит сохраняющийся территориальный спор из-за статуса островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), вблизи которых КНР значительно нарастила свое военное присутствие в 2023 году.

Кроме того, дальнейшее укрепление альянса США и Японии и участие Токио в AUKUS может негативно отразиться на отношениях Японии с Москвой. Американо-японский договор о безопасности 1960 года привел к коллапсу мирных переговоров с СССР. Москва аннулировала обязательства, взятые на себя в рамках совместной советско-японской декларации 1956 года, предусматривающей мирное урегулирование отношений между двумя странами и последующую передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли.

Комментируя планы Японии относительно присоединения к AUKUS, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил 8 апреля, что оборонный альянс США и Японии и нахождение на архипелаге американских военных всегда были «камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование <…> основной проблемы — проблемы мирного договора».

В любом случае перспективы возобновления мирных переговоров между Москвой и Токио выглядят сомнительными — как из-за общей геополитической ситуации, так и из-за поправок в российскую Конституцию, принятых в 2020 году и фактически запрещающих передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан. «Отношения с Россией для Токио вторичны, они находятся в глубокой заморозке, и никаких политических контактов нет. При этом Япония рассматривает отношения с Россией через призму отношений с Китаем и угрозой для себя считает именно их взаимодействие», — резюмировал Нелидов.