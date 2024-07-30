AUKUS — для чего был создан союз и какие цели преследует

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Что такое AUKUS

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Аббревиатура расшифровывается по первым буквам названий стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States).

Договор предусматривает оснащение австралийских военно-морских сил новейшими ударными атомными подводными лодками и углубление военно-технического сотрудничества трех стран. По мнению большинства экспертов, направлен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.

Как появился AUKUS

В 2016 году Австралия заключила с Францией «контракт века» на сумму $66 млрд (90 млрд австралийских долларов). Сделка предусматривала строительство 12 дизель-электрических подлодок класса «Барракуда», которые должны были заменить шесть состоявших у Австралии на вооружении устаревших субмарин класса «Коллинз».

Однако в 2021 году Австралия под предлогом задержек с реализацией и постоянного повышения расходов неожиданно аннулировала это соглашение и обратилась за помощью к США и Великобритании, с которыми заключила трехсторонний альянс. Это спровоцировало кризис в отношениях с Парижем, который был урегулирован в июне 2022 года выплатой компенсации в размере 835 млн австралийских долларов (€555 млн, или $584 млн).

Какие цели у AUKUS

Договор был анонсирован 15 сентября 2021 года после серии встреч на высшем уровне в совместном заявлении лидеров трех стран. Он предусматривает содействие Австралии в перевооружении ее подводной флотилии новейшими ударными атомными подводными лодками.

AUKUS не предполагает передачи Австралии атомного оружия, но поскольку речь идет о ядерных технологиях, то договор предусматривает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и информирование агентства о действиях стран-участниц. В случае прогресса AUKUS это станет вторым прецедентом передачи США ядерных технологий своим союзникам (ранее США передавали их Великобритании в рамках договора 1959 года).

После 18-месячных предварительных переговоров цели альянса были впервые детализированы в марте 2023 года в новом совместном заявлении по итогам встречи на высшем уровне в Сан-Диего (США). В нем сформулирован «оптимальный путь» дальнейшей работы, который предусматривает две линии сотрудничества (также известны как компоненты, или «столпы», с англ. pillars).

Первое направление AUKUS — это строительство минимум восьми атакующих атомных подлодок класса SSN-AUKUS для нужд Королевского военно-морского флота Австралии. Их планируют строить на австралийских верфях по дизайну Великобритании и с использованием технологий США. Проект оценивается на сумму $368 млрд, а на его реализацию уйдет около 30 лет. Первые подлодки этого типа должны поступить на вооружение в начале 2040-х годов. Кроме того, Великобритания и США планируют строительство нескольких SSN-AUKUS для собственных флотилий, в которых они должны заменить подводные лодки классов «Эстьют» (Astute) и «Вирджиния» соответственно. До этого в планах сторон:

подготовка австралийского технического персонала и подводников, в том числе на американских и британских субмаринах, для чего планируется увеличить число визитов американских (с 2023 года) и британских (с 2026 года) подлодок в австралийские порты;

с 2027 года планируется начало регулярных ротаций на австралийской военно-морской базе «Стирлинг» неподалеку от города Перт на западе страны с участием до четырех американских подлодок «Вирджиния» и одной британской «Эстьют»;

в течение 2032–2037 годов США планируют продать Австралии минимум три АПЛ «Вирджиния» с правом приобретения еще двух в случае задержек со строительством новых;

в конце 2030-х годов планируется завершение на верфях Великобритании первых АПЛ SSN-AUKUS для нужд британского флота.

Второе направление (Pillar II), анонсированное в марте 2023 года, предусматривает наращивание совместного оборонного потенциала для укрепления безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в восьми областях, среди которых — киберпространство, искусственный интеллект, квантовые вычисления, гиперзвук, радиоэлектронная борьба, а также подводные технологии. Предполагается также интеграция НИОКР, военно-промышленных комплексов и цепочек поставок трех стран, обмен информацией и технологиями, а также гармонизация законодательства и экспортного контроля. В декабре 2023 года страны анонсировали работу над радиолокационными системами для наблюдения за космосом, первый радар будет пущен в 2026 году в Западной Австралии.

По каждой линии работы предусмотрены координационные группы, всего создано 17 таких трехсторонних групп.

Против кого направлен

Считается, что AUKUS направлен против Китая, который наращивает военно-морское присутствие и инфраструктуру в Южно-Китайском море. С точки зрения США, Великобритании и Австралии действия Китая представляет угрозу ближайшему союзнику США Тайваню, а также Филиппинам и Японии, с которыми у Пекина неурегулированные территориальные споры.

Какие перспективы у AUKUS, за что критикуют

Представители стран-участниц назвали AUKUS первым шагом на пути стратегического партнерства, и большинство проектов в рамках AUKUS находятся на начальной стадии согласования.

Только в марте 2024 года определились основные подрядчики проекта: за дизайн будущих австралийских подлодок отвечает британская корпорация BAE Systems в сотрудничестве с австралийской государственной ASС Pty, а основные работы будут вестись в порту Осборн (Аделаида, на юге Австралии).

В рамках второго направления сотрудничества США предполагают в перспективе привлекать своих ближайших союзников в регионе, в частности Японию. В разное время предлагалось расширение альянса до Новой Зеландии, Японии, Республики Корея, Канады и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США сотрудничают в форматах QUAD и FPDA. Открытую поддержку договору выразили Япония, Тайвань и Филиппины.

AUKUS вызывает критику со стороны Китая, который расценил такие действия как «опасный» прецедент, закладывающий основы для конфронтации в духе холодной войны и гонки вооружений. Кроме того, с точки зрения Китая, AUKUS может нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в связи с чем Пекин обратился в МАГАТЭ. Агентство не выявило нарушений ДНЯО, однако Китай обвинил МАГАТЭ в ангажированности и продолжил требовать пересмотра соглашения. Еще более резкую позицию заняла КНДР, которая усмотрела в трехстороннем договоре начало «ядерной гонки».

Параллельно с этим создание альянса вызвало критику среди некоторых политических сил Австралии. В частности, против него высказались бывшие премьер-министры Пол Китинг и Малколм Тернбулл. Неоднозначная реакция последовала и от военных и экспертных кругов.

Часть критиков обращают внимание на непропорционально высокие расходы и отдаленные перспективы реализации, а также высокую зависимость Австралии, не обладающей достаточными финансовыми и научно-техническими возможностями, от Великобритании и США.

Несмотря на то что в 2016 году срок службы подлодок «Коллинз» был продлен еще на 14 лет, первые подлодки нового поколения класса SSN-AUKUS должны поступить на боевое дежурство только в начале 2040-х. С 2022 года судостроительные мощности США рассчитаны на строительство только 1,3 подлодок класса «Вирджиния» в год, а для выполнения обязательств в рамках AUKUS этот показатель должен достигать не менее 2,3.

Кроме того, в Великобритании верфи компании BAE Systems — основного подрядчика работ — заняты строительством трех из четырех запланированных АПЛ «Дредноут» и еще двух — класса «Эстьют», а саму компанию критикуют в парламенте за задержки со сроками выполнения работ. Наконец, условия реализации промежуточной части плана — продажи Австралии американских АПЛ «Вирджиния» — зависят от одобрения конгрессом США.