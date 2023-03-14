Против кого будут действовать атомные подлодки трехстороннего союза AUKUS Амбициозные планы военного союза Австралии, Британии и США критикуют в Москве и Пекине

США, Австралия и Великобритания обнародовали планы развития своего военного союза в Тихоокеанском регионе. Ключевое звено — появление у Австралии атомных субмарин. В Москве и Пекине таким развитием событий недовольны

Пресс-конференция Энтони Албаниза, Джо Байдена и Риши Сунака (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Как будет развиваться AUKUS

13 марта лидеры США, Австралии и Великобритании провели встречу на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего (Калифорния), где президент Джо Байден и премьер-министры Энтони Албаниз и Риши Сунак обсудили развитие трехстороннего военного союза AUKUS, который они полтора года назад начали формировать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Первая встреча лидеров AUKUS (аббревиатура, образованная названиями Австралии, Великобритании и США) прошла в сентябре 2021 года. Заявленная задача союза — «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Речь идет в первую очередь о модернизации Вооруженных сил Австралии. США, в частности, обязались передать ей технологии создания атомных подводных лодок (АПЛ), чтобы та смогла построить на верфях в Аделаиде не менее восьми таких кораблей (первые поступят на вооружение к 2036 году). Также Вашингтон пообещал Канберре крылатые ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart, ракеты JASSM и LRASM для самолетов F/A-18 и F-35 и ракеты наземного базирования с дальностью более 400 км. Канберра, в свою очередь, обязалась направить средства на создание гиперзвуковых ракет для систем ПВО и высокоточных средств для поражения наземных целей.

Создание AUKUS сопровождалось скандалом между Австралией и Францией. Из-за договоренностей с Вашингтоном Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем: ранее они договорились, что при поддержке Франции Австралия построит 12 неатомных подлодок общей стоимостью $40 млрд. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв контракта ударом в спину. Тогда же Франция впервые в истории отношений с Австралией и США отозвала своих послов из этих стран.

После переговоров в Сан-Диего стороны обнародовали план дальнейшего развития AUKUS. Он состоит из четырех следующих этапов.

В 2023 году австралийский военный и гражданский персонал начнет проходить обучение на американских и британских базах. Американские подлодки станут чаще заходить в порты Австралии; британский флот увеличит частоту таких заходов с 2026 года.

К 2027 году США и Великобритания наладят регулярную ротацию своих субмарин в австралийских портах, чтобы ускорить обучение местного персонала, подготовку рабочей силы и развитие системы управления, необходимых для создания в Австралии самостоятельной инфраструктуры обслуживания АПЛ.

В начале 2030-х годов США намерены продать Австралии три американских АПЛ типа Virginia с силовой атомной установкой (при необходимости их число могут увеличить до пяти).

Параллельно с этим с опорой на американские технологии и британские материалы будет идти разработка новой АПЛ с обычными вооружениями на борту. Британия поставит их своему флоту во второй половине 2030-х, Австралия введет их в свои ВМС в начале 2040-х годов.

По словам главного государственного казначея Австралии Джима Чалмерса, в ближайшие 32 года страна направит на строительство своего атомного подводного флота $245 млрд. С помощью AUKUS Канберра хочет заместить новыми АПЛ свои дизель-электрические подлодки класса Collins, которые к 2030-м годам будут списаны. В итоге Австралия войдет в клуб стран, у которых есть атомные подводные лодки. Сейчас в него входят Великобритания, Индия, Китай, Россия, США и Франция; свою программу с помощью Парижа развивает Бразилия.

Кому будет противодействовать альянс

При создании AUKUS отмечалось, что это объединение не направлено против третьих стран, да и в итоговом заявлении государства, которым союз может противостоять, не обозначены. Однако устно лидеры AUKUS конкретные страны все-таки назвали. «За последние 18 месяцев вызовы, с которыми мы сталкиваемся, только возросли, — заявил Риши Сунак. — Незаконное вторжение России на Украину, растущая напористость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи — все это угрожает создать мир, который определят опасность, беспорядок и разделение».

Как сообщил на спецбрифинге для журналистов на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США, главная задача AUKUS — «сдерживание и защита от быстро развивающихся угроз международному порядку». По его словам, у каждой из трех стран «есть решимость предпринять необходимые шаги для поддержания мира и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе. Ей угрожает не только то, что «делает Китай, но и другие страны, такие как Северная Корея и Россия, которые также действуют в Индо-Тихоокеанском регионе».

Центральная идея альянса — усилить австралийские военно-морские силы атомным подводным флотом, чтобы эффективнее сдерживать Китай и давить на него, — остается неизменной, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. «Вопрос выгоды Австралии заключается в том, насколько ей необходимо противостояние с Китаем в блоке с исторически братскими странами. Если есть желание или необходимость выбирать сторону в раскручивающемся противостоянии, то AUKUS в этом плане ей вполне полезен», — отметил в беседе с РБК эксперт.

Регион бассейнов Индийского и Тихого океанов Россия и западные страны именуют по-разному. Для Москвы это Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), для Вашингтона и его союзников — Индо-Тихоокеанский (эту концепцию предложил 45-й президент США Дональд Трамп). Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2020 году говорил, что Москва не против какой-либо «философской терминологии», но концепция США подразумевает «настойчивые попытки внерегиональных сил переформатировать сложившийся порядок под решение собственных узкокорыстных задач».

Сергей Лавров 14 марта заявил, что продвижением этого союза «англосаксонский мир» «делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы».

По оценке Ермакова, у Пекина есть куда больше оснований переживать из-за AUKUS, чем у Москвы. «Для Китая это на перспективу угроза, вся идея этого союза сформулирована против него: австралийские, а также союзные лодки будут действовать в первую очередь в северо-восточном районе Индийского океана, районах Индонезии, Сингапура, оттуда давить на китайские коммуникации», — поясняет эксперт. России, несмотря на распространенные негативные заявления, это не угрожает в силу удаленности, указывает он.

Угрожают ли австралийские АПЛ режиму нераспространения

Участники союза неоднократно подчеркивали, что предоставление Австралии АПЛ не подрывает режим ядерного нераспространения. В частности, Джо Байден 13 марта заявил, что производить ядерное топливо для подлодок Австралия не будет, собственно, как не будет на них ядерного оружия — только обычное. «Австралия является гордой неядерной страной и привержена намерению оставаться таковой. Эти подлодки не будут нести ядерного оружия никакого типа», — заверил президент США. Он уточнил, что вместе с МАГАТЭ участники альянса сформировали «высокие стандарты верификации и транспарентности» и намерены уважать свои международные обязательства.

О том, что Международное агентство по атомной энергии в курсе планов AUKUS, 14 марта сообщил его гендиректор Рафаэль Гросси. По его словам, глава МИД Австралии Пенни Вонг обратилась к нему с запросом начать переговоры о гарантиях безопасности, как того требует соответствующее соглашение между МАГАТЭ и Канберрой в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

С момента объявления о создании AUKUS Россия и Китай в унисон критикуют это объединение. По их оценке, передача Австралии технологий АПЛ «нанесет большой ущерб» ДНЯО. «Последнее совместное заявление, опубликованное США, Великобританией и Австралией, показывает, что эти три страны все дальше и дальше идут по ложному и опасному пути в своих собственных геополитических интересах, полностью игнорируя опасения международного сообщества», — сказал 14 марта официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС). Заявления союзников, что при передаче технологий они будут соблюдать высокие стандарты нераспространения, он назвал «чистым обманом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта отметил, что планы AUKUS вызывают много вопросов, и подчеркнул, что «здесь нужна особая транспарентность». В 2022 году Москва обозначила две ключевые проблемы в контексте этого союза: первая — передача АПЛ станет прецедентом, «при котором для высокообогащенного урана в неядерном государстве будет создан особый, отличающийся от стандартного режим применения гарантий» МАГАТЭ, и этим прецедентом смогут воспользоваться и другие участники ДНЯО; вторая — на территории неядерного государства (Австралия) будет размещена военная инфраструктура ядерных стран (Великобритания и США).