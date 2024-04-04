США и Япония обновят систему координации для совместных военных операций

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Власти Японии и США решили изменить структуру военного командования для лучшей координации в ходе региональных операций. Об этом сообщает Nikkei.

В настоящее время американские военные координируют действия с Силами самообороны Японии с Гавайских островов. В дальнейшем эти подразделения для лучшей координации планируют разместить в Японии.

План предусматривает создание координационного центра для принятия решений на случай чрезвычайных ситуаций, а также увеличения количества проводимых совместных учений в Восточной Азии. По данным Nikkei, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден обсудят вопрос на саммите в Вашингтоне 10 апреля.

Как пишет Nikkei, нижняя палата парламента Японии 4 апреля начинает обсуждение закона о создании постоянного командования совместных операций для контроля наземных, морских и воздушных подразделений Сил самообороны Японии.

Командование, насчитывающее около 240 человек, планируется сформировать в конце 2024 финансового года. Должность руководителя Объединенного оперативного командования Японии будет аналогична посту главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Nikkei отмечает, что командование Вооруженных сил США в Японии, штаб-квартира которого находится на токийской базе Йокота, в основном отвечает за управление базами и личным составом. Оно не уполномочено руководить операциями в случае региональных кризисов.

На военно-морской базе Йокосука в Японии дислоцирован 7-й флот США, а на острове Окинава расположена американская морская пехота. Их контролирует Индо-Тихоокеанское командование США, штаб-квартира которого находится на Гавайях. По данным Nikkei, американские власти хотят сохранить Индо-Тихоокеанское командование и одновременно с этим создать в Японии орган для координации вооруженных сил двух стран.

В 2022 году, по данным японского Министерства обороны, Силы обороны Японии и Вооруженные силы США провели более 100 совместных учений. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Nikkei отмечает, что военно-морские учения приобрели особую значимость на фоне растущей активности Китая.