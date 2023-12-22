Япония изменила законодательство ради поставок ракет Patriot в США

Токио впервые в современной истории экспортирует летальные вооружения. Поставки произведенных в Японии ракет Patriot должны пополнить истощенные арсеналы США и позволить Вашингтону нарастить военную помощь Киеву

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Правительство Японии впервые с 2014 года изменило законодательство, регулирующее экспорт вооружений и военного оборудования, чтобы поставить в США ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает издание The Japan Times.

«C помощью подобных мер мы хотели бы внести вклад в защиту свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права, и в обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Новые поправки разрешают поставки готовой оборонной продукции, в том числе летальных вооружений, произведенных в Японии по иностранной лицензии, в страны, обладающими патентами на эту продукцию. Прежде Токио мог поставлять только собственные нелетальные вооружения и технологии, а также отдельные компоненты вооружений, изготовленные по иностранной лицензии, такие как детали двигателей и оборудование для наведения ракет. Ракеты Patriot производятся в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries по лицензии американских Lockheed Martin и RTX.

В Токио, как пишет издание, подчеркнули, что предстоящая поставка ракет Patriot призвана помочь США пополнить собственные запасы, которые были истощены из-за активной военной помощи Украине. При этом принятые правительством поправки допускают и дальнейшую передачу вооружений в третьи страны с согласия Токио.

При этом конечным покупателем не может быть государство в состоянии войны, что исключает прямые поставки на Украину, но создает возможности для косвенных: американские власти смогут отправлять Киеву ракеты Patriot из собственных запасов, оперативно заменяя их закупленными в Японии.

Решение по каждой поставке японского вооружения за рубеж будет приниматься индивидуально либо Советом национальной безопасности Японии в полном составе, либо же премьером-министром по итогам совещания с генеральным секретарем кабинета министров, министром иностранных дел и министром обороны. По данным The Wall Street Journal, Япония поставит США первую партию из нескольких десятков ракет Patriot уже в первом квартале 2024 года.

Газета The Washington Post писала, что США все больше опираются на союзников в области поставок вооружений из-за острой нехватки собственных средств. Издание отмечало, что решение японских властей внести поправки в законодательство и начать экспорт ракет для ЗРК позволит Вашингтону пополнить свои арсеналы и поставлять Киеву больше средств противовоздушной обороны.