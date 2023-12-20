В Японии заявили о курсе на заключение мирного договора с Россией

В посольстве Японии назвали необоснованным решение Москвы о прекращении мирных переговоров. Там заявили, что привержены курсу на решение территориального спора, несмотря на слова главы МИД России о том, что он «закрыт».

Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир, Курилы (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

Токио сохраняет заинтересованность в заключении мирного договора путем разрешения территориального спора с Россией, заявили РБК в посольстве Японии. Так дипломатическое представительство прокомментировало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России, в том числе с Японией, «закрыты».

В посольстве подчеркнули, что до недавнего времени Россия и Япония вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

В марте 2022 года российский МИД сообщил, что более не намерен продолжать переговоры с Токио из-за решения «очевидного недружественного характера» санкций, введенных японским правительством на фоне конфликта на Украине. Также прекращались безвизовые поездки японцев на Курилы на основании соглашений от 1991 и 1999 годов.

В комментарии РБК посольство Японии вновь осудило данное решение Москвы, назвав его «необоснованным и абсолютно неприемлемым». «В связи с агрессией России против Украины японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, и, к сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», — заявили в дипмиссии.

Представитель посольства уточнил, что японская сторона «при каждой возможности» доносила до Москвы свою позицию по данному вопросу. «Подобная наша точка зрения также была передана российской стороне в ответ на нынешнее заявление [Сергея Лаврова]», — заявили дипломаты.

Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, подпись под которым советская делегация отказалась ставить, предусматривал отказ Токио от территориальных претензий на Курильские острова, однако в документе не было прописано ни четкое определение островов, ни то, в чью пользу они отходят. Японское правительство настаивало и продолжает настаивать, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи никогда не входили в понятие Курильских остров. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что по итогам Ялтинской конференции 1945 года ей отошла вся островная гряда.

В 1956 году стороны подписали советско-японскую декларацию, прекратившую состояние войны и установившую параметры будущих мирных переговоров. В частности, Москва соглашалась с передачей Японии Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако СССР аннулировал взятые на себя обязательства из-за заключения Японией оборонного соглашения с США в 1960 году.

С 1990-х годов стороны вновь вернулись к обсуждению территориальной проблемы, и при премьер-министре Японии Синдзо Абэ (2012-2020) эти переговоры особенно активизировались, но так и не привели к значимым подвижкам. С принятием летом 2020 года поправок в Конституцию России, предусматривающих запрет на отчуждение российской территории, обсуждение передачи Курильских островов Японии стало невозможно, подчеркивали в МИДе. В Токио, в свою очередь, отказываются признавать суверенитет России над островами и называют их «незаконно оккупированными».