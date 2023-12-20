 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Японии заявили о курсе на заключение мирного договора с Россией

Посольство Японии: Токио придерживается курса на мирный договор с Россией
В посольстве Японии назвали необоснованным решение Москвы о прекращении мирных переговоров. Там заявили, что привержены курсу на решение территориального спора, несмотря на слова главы МИД России о том, что он «закрыт».
Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир,&nbsp;Курилы
Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир, Курилы (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

Токио сохраняет заинтересованность в заключении мирного договора путем разрешения территориального спора с Россией, заявили РБК в посольстве Японии. Так дипломатическое представительство прокомментировало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России, в том числе с Японией, «закрыты».

В посольстве подчеркнули, что до недавнего времени Россия и Япония вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

В марте 2022 года российский МИД сообщил, что более не намерен продолжать переговоры с Токио из-за решения «очевидного недружественного характера» санкций, введенных японским правительством на фоне конфликта на Украине. Также прекращались безвизовые поездки японцев на Курилы на основании соглашений от 1991 и 1999 годов.

Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору
Политика
Фото:Yuichi Yamazaki / Getty Images

В комментарии РБК посольство Японии вновь осудило данное решение Москвы, назвав его «необоснованным и абсолютно неприемлемым». «В связи с агрессией России против Украины японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, и, к сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», — заявили в дипмиссии.

Представитель посольства уточнил, что японская сторона «при каждой возможности» доносила до Москвы свою позицию по данному вопросу. «Подобная наша точка зрения также была передана российской стороне в ответ на нынешнее заявление [Сергея Лаврова]», — заявили дипломаты.

В Японии назвали позицию России по спору о Курилах несправедливой
Политика
Виды острова Кунашир

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, подпись под которым советская делегация отказалась ставить, предусматривал отказ Токио от территориальных претензий на Курильские острова, однако в документе не было прописано ни четкое определение островов, ни то, в чью пользу они отходят. Японское правительство настаивало и продолжает настаивать, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи никогда не входили в понятие Курильских остров. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что по итогам Ялтинской конференции 1945 года ей отошла вся островная гряда.

В 1956 году стороны подписали советско-японскую декларацию, прекратившую состояние войны и установившую параметры будущих мирных переговоров. В частности, Москва соглашалась с передачей Японии Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако СССР аннулировал взятые на себя обязательства из-за заключения Японией оборонного соглашения с США в 1960 году.

С 1990-х годов стороны вновь вернулись к обсуждению территориальной проблемы, и при премьер-министре Японии Синдзо Абэ (2012-2020) эти переговоры особенно активизировались, но так и не привели к значимым подвижкам. С принятием летом 2020 года поправок в Конституцию России, предусматривающих запрет на отчуждение российской территории, обсуждение передачи Курильских островов Японии стало невозможно, подчеркивали в МИДе. В Токио, в свою очередь, отказываются признавать суверенитет России над островами и называют их «незаконно оккупированными».

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Валентина Шварцман
Япония Южные Курилы МИД
Материалы по теме
В Японии назвали позицию России по спору о Курилах несправедливой
Политика
Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору
Политика
Япония вновь назвала Курилы «незаконно оккупированными»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 16:28
Экс-форвард сборной Аргентины Лавесси сломал ключицу, меняя лампочку Спорт, 19:57
Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов Общество, 19:51
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:49
В Армении приостановили вещание радио Sputnik из-за передачи Кеосаяна Технологии и медиа, 19:49
Первую премию «Вызов» присудили за прорывные идеи и изобретения в науке Пресс-релиз, 19:23
Валиева выступит последней с короткой программой на чемпионате России Спорт, 19:18
Россия в октябре более чем в два раза снизила вложения в госдолг США Экономика, 19:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал парламент основой для укрепления государственности Политика, 19:03
Росстат оценил рост цен на яйца Экономика, 19:02
Наука и бизнес: почему им нужно научиться работать вместе Тренды, 18:56
Названы 10 лучших фильмов ужасов 2023 года. Рейтинг Life, 18:53
Какие цифровые решения пришли в промышленность из атомной энергетики Тренды, 18:53
Точки притяжения: что происходит с городами под влиянием e-commerce Тренды, 18:51
ПСБ проведет паблик-токи для посетителей выставки-форума «Россия» Пресс-релиз, 18:51