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FT узнала о «перестраховке» тайваньского бизнеса на случай атаки Китая

FT: тайваньский бизнес откроет штаб-квартиры за рубежом из-за угрозы Китая
На фоне возрастающей угрозы со стороны Китая тайваньские компании начали диверсифицировать производство, а также рассматривают возможность открытия дополнительных штаб-квартир в странах Юго-Восточной Азии
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания вторых штаб-квартир за границей, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на островное государство, пишет Financial Times (FT).

Глава подразделения консалтинговой KPMG Рауниеи Куо рассказал газете, что несколько клиентов изучают возможность или уже планируют открытие второй штаб-квартиры в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, у таких компаний налаженное производство и новая штаб-квартира необходима, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на Тайване можно было «активировать» альтернативную систему управления.

Как отмечает FT, тайваньские производители на протяжении десятилетий составляли основу глобальных цепочек поставок электронных устройств и их компонентов, включая персональные компьютеры, смартфоны, серверы и телекоммуникационное сетевое оборудование. Несколько источников газеты уточнили, что среди компаний, которые изучают возможность открытия зарубежной штаб-квартиры, крупные тайваньские корпорации в сфере производства электроники Lite-On и Qisda.

Еще один собеседник газеты в крупной консалтинговой компании сообщил, что многие компании на Тайване также сосредоточены на географической диверсификации производства и за этим последуют другие изменения, такие как создание структур на случай непредвиденных обстоятельств. «Но дискуссии о резервных штабах тоже уже начались наверху крупнейших групп», — добавил он.

Финансовый директор одной из крупных тайваньских компаний рассказал FT, что рассматривает возможность размещения второй штаб-квартиры в Сингапуре, поскольку группа расширяет производство в двух странах Юго-Восточной Азии.

МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин

Тайвань объявил об отделении от материкового Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Власти КНР считают остров частью страны. США признают суверенитет Пекина над этой территорией, но считают статус островного государства неурегулированным. Вместе с тем они поставляют Тайваню оружие и проводят совместные учения.

В 2021 году президент США Джо Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае военного нападения Китая. Последний выступает против иностранного вмешательства в отношения с полуостровом. Если Вашингтон действительно хочет мира в Тайваньском проливе, то должен соблюдать принцип «одного Китая», заявляли в МИД КНР.

В своем последнем новогоднем обращении китайский лидер Си Цзиньпин упомянул воссоединение с Тайванем, назвав это «исторической необходимостью». «Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения», — заявил он. Bloomberg в январе подсчитал, что возможное нападение КНР на Тайвань обойдется мировой экономике в $10 трлн, притом последствия будут более масштабными, чем в результате пандемии COVID-19 и боевых действий на Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Тайвань Крупный бизнес Китай угроза нападения штаб-квартира
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