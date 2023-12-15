Как Южно-Китайское море стало «самой взрывоопасной горячей точкой» Китай обвинил США в попытках «подлить масла в огонь» его конфликта с Филиппинами

15 декабря Минобороны КНР предостерегло США и их союзников от дальнейшего вмешательства в ситуацию в Южно-Китайском море. На днях там произошло самое масштабное за последнее время столкновение военных Китая и Филиппин

Фото: coastguard.gov.ph

Что произошло в Южно-Китайском море

10 декабря корабль китайской береговой охраны применил водометы против филиппинских судов вблизи островов Спратли в юго-западной части Южно-Корейского моря, серьезно повредил двигатель одной из лодок, а также протаранил судно Unaizah Mae 1.

Филиппинцы прибыли к спорному рифу, чтобы доставить снабжение и провести ротацию личного состава на Sierra Madre — прежде американском десантном корабле времен Второй мировой войны, которые филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель возле спорных островов и используют в качестве форпоста.

Китайские власти возложили ответственность за происшествие на Манилу, обвинив филиппинских военнослужащих в незаконном нахождении в своих территориальных водах. Министерство обороны КНР заявило, что именно филиппинские суда таранили корабли китайской береговой охраны, а те лишь были вынуждены ответить на провокацию.

Этот инцидент — четвертое по счету столкновение между китайскими и филиппинскими судами за последние месяцы и наиболее серьезное, хотя с обеих сторон нет пострадавших и погибших.

Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань и Филиппины претендуют на две группы небольших островов и рифов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельские острова (Сиша) на севере, а также на прилегающие к ним территориальные воды — исключительные экономические зоны шириной в 200 морских миль. До Второй мировой войны острова находились под контролем Японии, и по Сан-Францисскому договору Токио отказался от притязаний на них, однако документ не указывал, в чью пользу. С конца 1960-х годов между странами, претендующими на суверенитет над островами, неоднократно происходили столкновения. По данным Управления энергетической информации США, в водах Южно-Китайского моря расположены месторождения с совокупными запасами примерно 11 млрд баррелей нефти и 190 трлн кубометров природного газа.

Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Канада и Япония заняли сторону Филиппин. В ответ Минобороны Китая заявило, что «некоторые государства, не входящие в регион, злонамеренно спровоцировали ситуацию и подлили масла в огонь». «Мы настоятельно призываем соответствующие страны немедленно прекратить посягательства и провокации во избежание дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации», — заявил официальный представитель ведомства Чжан Сяоган 15 декабря.

Несмотря на то, что территориальный спор длится уже несколько десятилетий, ситуация в Южно-Китайском море накалилась со сменой власти в Филиппинах в 2022 году. В отличие от прежнего президента Родриго Дутерте, новый глава государства Фердинанд Маркос-младший занял жесткую позицию по отношению к Китаю и взял курс на более тесное сближение с США и блоком AUKUS (кроме США включает Австралию и Великобританию).

Маркос-младший встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, чтобы обсудить накопившиеся противоречия. Однако, по мнению филиппинской стороны, переговоры не оправдали ожиданий, китайский лидер на был настроен на диалог и уклончив.

Почему кризис в Южно-Китайском море стал глобальным

Территориальный спор в Южно-Китайском море давно вышел за пределы региона. Американское издание The Atlantic называет эту территорию наиболее взрывоопасной, но наименее заметной «горячей точкой» — «самым опасным конфликтом, о котором никто не говорит». Все дело в стратегическом расположении этого моря: пролегающие через него маршруты обеспечивают более 20% мировой торговли, а общая стоимость ежегодно проходящих через его воды товаров, по разным оценкам, составляет от $3,4 до $5,3 млрд. В условиях растущего антагонизма с Пекином США опасаются перехода региона под китайский контроль, что будет угрожать политическим и экономическим интересам США, а также безопасности их союзников.

Поэтому Вашингтон последовательно наращивает оборонное сотрудничество с оппонентами Китая и собственное военное присутствие в Южно-Китайском море. Отстаивая принцип свободной навигации, США регулярно направляют в регион авианосные ударные группы, бомбардировщики и ядерные подлодки. По китайским данным, в 2022 году американские военные самолеты осуществили больше 1000 разведывательных полетов над акваторией Южно-Китайского моря.

В 2023 году США проверили серию военных учений и маневров в спорных водах, а в начале декабря американский военный корабль «Габриэль Гиффордс» прошел вблизи Спратли. В ответ Минобороны КНР вновь указало, что считает острова своей территорией и потребовало от США «высказываться и действовать более осторожно» в отношении Южно-Китайского моря.

В апреле власти Филиппин предоставили американским военным доступ к четырем своим базам в дополнение к уже находившимся в пользовании пяти. Однако уже в середине сентября глава Индо-Тихоокеанского командования США заявил о желании получить доступ к еще большему числу военных объектов.

В сентябре президент США Джо Байден посетил Вьетнам; между двумя странами было заключено соглашение о выведении двусторонних отношений на уровень стратегического всеобъемлющего партнерства — высшую ступень во вьетнамской иерархии двусторонних связей. Поскольку аналогичные договоренности действуют между Вьетнамом и Китаем, многие наблюдатели трактовали действия Вашингтона как попытку снизить влияние Пекина в регионе. Американский и вьетнамский лидер особо подчеркнули в совместном заявлении важность «свободы судоходства и полетов и беспрепятственной законной торговли в Южно-Китайском море», а также предостерегли Китай от «угроз и применения силы» для изменения статуса-кво в регионе.

В ответ в декабре председатель КНР Си Цзиньпин нанес первый за шесть лет визит во Вьетнам; в его рамках было заключено 37 соглашений в сфере дипломатии, инфраструктуры и телекоммуникаций, а также обсудил «совместное будущее».

Активизировались и союзники Соединенных Штатов. В конце октября в спорных водах прошли совместные учения Австралии, Канады, Японии и Новой Зеландии. Ни одна из этих стран не претендует на территории в Южно-Китайском море. «Страны-участницы учений — это морские государства с протяженными береговыми линиями в Тихом океане, единомышленники, стремящиеся поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права, в целях создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорилось в пресс-релизе Сил самообороны Японии.

В ноябре ВМС Филиппин провели совместное патрулирование акватории и воздушного пространства Южно-Китайского моря, а филиппинский министр обороны сообщил, что к подобным миссиям планируется привлечь военных из Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Франции и Японии.

Теперь китайские власти обвиняют США и их союзников в попытках превратить Южно-Китайское море в свои «охотничьи угодья» и стягивают в регион дополнительные силы. 3 декабря береговая охрана Филиппин сообщила, что в районе спорного рифа Уитсун (архипелаг Спратли) находится более 135 кораблей морского ополчения КНР. В Минобороны КНР эту информацию никак не прокомментировали, однако в очередной раз обвинили Вашингтон в экскалации напряженности: «Хорошо известно, что США, Великобритания и Австралия под предлогом обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе сколачивают военные союзы, создавая риск распространения ядерного оружия, способствуя военной конфронтации и провоцируя гонку вооружений».

Может ли Южно-Китайское море превратиться в арену военного конфликта

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес уже предупредил о риске перерастания столкновений между китайскими и филиппинскими флотами в международный конфликт. «Если что-то случится в нашем регионе, это станет началом новой войны, мировой войны», — заявил дипломат в интервью изданию Nikkei Asia. По его словам, именно Южно-Китайское море, а не Тайвань, стало сейчас главным очагом напряженности в Азии.

Между США и Филиппинами с 1951 года действует договор о взаимной обороне, предусматривающий оказание Вашингтоном военной помощи в случае нападения на азиатского союзника. В инциденте 10 декабря никто из моряков не пострадал, однако в случае человеческих жертв США придется отреагировать более жестко, а не ограничиваться очередным заявлением Госдепартамента, отмечают опрошенные CNN эксперты.

Более того, возросшая военная активность Китая, с одной стороны и США и их партнеров с другой также чревата военными инцидентами, учитывая экстремальный характер серии сближений между самолетами и судами в Южно-Китайском море. В конце октября китайский истребитель пролетел всего в 3 метрах от американского бомбардировщика, а несколькими днями позже китайские самолеты опасно приблизились к канадскому вертолету и выпустили рядом с ним сигнальные ракеты. Королевский военно-морской флот Канады назвал действия китайских военных безрассудными и способными повлечь крушение вертолета. В обоих случаях Китай возложил ответственность за происшествия на Канаду и США.

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявила, что за два года — с осени 2021-го по осень 2023 года — Вашингтон зафиксировал больше 180 случаев опасного поведения китайских пилотов в отношении американских самолетов над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями. В Пентагоне отметили, что это больше, чем за все предшествующее десятилетие. По словам Ратнер, во всех этих случаях китайские военные либо выпускали сигнальные ракеты, либо опасно приближались к американским самолетам. В ответ Китай предложил Пентагону «прекратить распространять дезинформацию».

В 2001 году в небе над Южно-Китайским морем произошло столкновение американского разведывательного самолета EP-3E Aries II и преследовавшего его китайского истребителя J-8II. Американский экипаж смог совершить экстренную посадку на китайском острове Хайнань. Пилот китайского истребителя пропал без вести и считается погибшим.

Однако ни сам Китай, ни его соседи по Южно-Китайскому морю совершенно не заинтересованы в полномасштабном конфликте в регионе, заявил РБК Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН. «Отношения между этими странами не однозначно негативные, они осуществляют довольно серьезное экономическое сотрудничество, и поэтому не станут доводить ситуацию до открытого конфликта», — считает специалист.

По мнению Лукина, куда более вероятно столкновение КНР с США, но и подобное развитие событий идет вразрез с китайскими интересами, в первую очередь экономическими. Эксперт напомнил, что 11-12 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, на котором было отмечено, что непростая международная обстановка может воспрепятствовать дальнейшему экономическому развитию страны. «Поэтому зачем ее дополнительно ухудшать? Китай вряд ли на это пойдет — будет отстаивать свою позицию по Южно-Китайскому морю, но не такими средствами, чтобы дошло до войны», — резюмировал эксперт.