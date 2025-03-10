Главком ВСУ заявил о «маневре на рубежи обороны» в Курской области

На фоне сообщений об отступлении ВСУ главком Сырский заявил о «маневре на выгодные рубежи обороны». Минобороны России отчитывалось об освобождении семи населенных пунктов в Курской области, спецназ «Ахмат» заявил о наступлении

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Украинские подразделения в Курской области «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сырский утверждает, что ситуация на границе украинской Сумской области с российской Курской находится под контролем украинских сил. Главком ВСУ также «распорядился усилить» действующую в районе Курской области группировку, в частности средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «беспилотной составляющей».

За прошедшие выходные Минобороны России отчиталось об освобождении семи населенных пунктов в Курской области, в том числе вблизи города Суджи, а также о взятии под контроль хутора Новенького в Сумской области. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о наступлении на всех направлениях в Курской области. О том, что российские войска пересекли границу в Курской области, еще 19 февраля сообщил президент Владимир Путин. Курская область граничит только с украинской Сумской.

По данным российского Минобороны, в ходе боев, продолжающихся с 6 августа прошлого года, украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине февраля было освобождено около 64% занятой ВСУ территории (более 800 кв. км), сообщали в Генштабе. Всего с сентября 2024 года Минобороны доложило об освобождении 32 курских поселений.

Украинские военные, опрошенные New York Post, 7 марта предположили, что ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель. The Telegraph писала о риске окружения трех четвертей украинских сил в регионе (около 10 тыс. бойцов). Российские войска продвигаются к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений: в сторону Суджи и, перейдя границу, в Сумской области.

The New York Times сообщила, что украинские войска в Курской области испытывают проблемы из-за ограничения администрацией США обмена разведданными. США с прошлой недели предоставляют Украине только развединформацию, необходимую для обороны, но не для наступательных операций. Также Вашингтон приостановил поставки военной помощи Киеву после перепалки американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.