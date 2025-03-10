Российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия вернула под свой контроль в Курской области, на которую 6 августа прошлого года напали ВСУ, 32 населенных пункта, подсчитал ТАСС.

9 марта Минобороны сообщило, что освободили четыре населенных пункта: села Черкасское Поречное, Малая Локня и Лебедевка и хутор Косица северо-восточнее Суджи. Город пока остается под контролем украинской армии.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн накануне также рассказал, что российские военные в области воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, чтобы пройти в некоторые населенные пункты. Он отметил, что военным пришлось идти в обмундировании «с десяток километров» не в полный рост, также понадобились средства защиты.

20 февраля Генштаб сообщил, что в регионе было освобождено более 800 кв. км — это примерно 64% от изначально занятой противником территории — 1268 кв. км.

На тот момент врио губернатора области Алексей Смирнов 12 августа говорил о 28 занятых ВСУ населенных пунктах.