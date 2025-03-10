 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия вернула под свой контроль в Курской области, на которую 6 августа прошлого года напали ВСУ, 32 населенных пункта, подсчитал ТАСС.

9 марта Минобороны сообщило, что освободили четыре населенных пункта: села Черкасское Поречное, Малая Локня и Лебедевка и хутор Косица северо-восточнее Суджи. Город пока остается под контролем украинской армии.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн накануне также рассказал, что российские военные в области воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, чтобы пройти в некоторые населенные пункты. Он отметил, что военным пришлось идти в обмундировании «с десяток километров» не в полный рост, также понадобились средства защиты.

Telegraph узнала о риске окружения 10 тыс. бойцов ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Fermin Torrano / Anadolu / Reuters

20 февраля Генштаб сообщил, что в регионе было освобождено более 800 кв. км — это примерно 64% от изначально занятой противником территории — 1268 кв. км.

На тот момент врио губернатора области Алексей Смирнов 12 августа говорил о 28 занятых ВСУ населенных пунктах.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Курская область ВСУ российская армия
Материалы по теме
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской области
Политика
Глава ДНР рассказал о переброске сил ВСУ из Курской области
Политика
Telegraph узнала о риске окружения 10 тыс. бойцов ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
«Динамика продолжит ухудшаться»: что ждет банковский сектор в 2025 годуPro, 08:30
В Новокуйбышевске на складе произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. мОбщество, 08:25
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
Украина попыталась атаковать предприятия в Самарской областиПолитика, 08:15
Times рассказала, что Британия консультирует Украину перед встречей с СШАПолитика, 08:14
МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программеПолитика, 08:12
Свободные деньги в ФНБ сократились до минимума с 2019 годаЭкономика, 08:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пивные напитки вытеснили с рынка слабоалкогольные коктейлиВино, 08:00
В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человекаОбщество, 07:45
Российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской областиПолитика, 07:38
Над Россией за ночь сбили девять беспилотниковПолитика, 07:28
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:17
На остановленной японской АЭС «Касивадзаки-Карива» произошло задымлениеОбщество, 07:16
В Иране начались учения России, Ирана и Китая «Морской пояс»Политика, 07:06