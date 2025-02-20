Российские военные освободили более 800 кв. км территории Курской области или порядка 64% от изначально занятой ВСУ земли, сообщил Рудской. Всего ВСУ занимали 1 268 кв. км, сообщало Минобороны

Российские военные в Курской области освободили более 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ земли. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

«Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1 268 кв. км)», — сказал собеседник издания.

Сейчас инициатива в Курской области полностью находится на стороне России, российские войска ведут наступление на всех направлениях, а украинские силы отступают, добавил Рудской.

Всего в 2024 году, по его словам, российские силы заняли почти 4,5 тыс. кв. км территории, а за два месяца 2025 года — еще более 600 кв. км.

Российские силы также контролируют порядка 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в Луганской Народной Республике осталось взять под контроль менее 1%, сообщил Рудской.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года — в этот день украинские силы вторглись в регион. В середине января российское Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ — 1268 кв. км. Общая площадь региона составляет 29,9 тыс. кв. км.

К 17 января, по данным оборонного ведомства, было освобождено 63,2% (801 кв. км) занятой ВСУ территории.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в этих регионах в сентябре 2022 года.