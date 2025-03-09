Минобороны сообщило об освобождении двух сел и хутора в Курской области

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Российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, заявило Минобороны.

Села Черкасское Поречное и Малая Локня находятся в Суджанском районе региона примерно в 7,5 км друг от друга. Хутор Косица расположен менее чем в 1 км от Черкасского Поречного.

Ведомство 9 марта сообщало об освобождении села Лебедевка неподалеку от города Суджа. Вернули контроль над поселениями подразделения группировки войск «Север», отметили в министерстве.

Накануне Минобороны доложило об освобождении деревень Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, которые находятся вблизи Малой Локни.

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